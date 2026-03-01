INDAGATA CON L’ACCUSA DI FALSE DICHIARAZIONI NEL CASO ALMASRI, LA SUA USCITA DA VIA ARENULA ERA CASOMAI PREVISTA DOPO AVER OTTENUTO LO SCUDO PENALE DAL PARLAMENTO, AL PARI DEL MINISTRO NORDIO E DEL SOTTOSEGRETARIO MANTOVANO… SENZA LO ”SCUDO”, LA ZARINA RISCHIA IL RINVIO A GIUDIZIO E PROCESSO, SE SBOTTA LA BARTOLOZZI, CHE E’ CONOSCENZA DELL’INTERO INTRIGO, POTREBBERO VOLARE CAZZI AMARI SU PALAZZO CHIGI

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

Il capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi e il sottosegretario Andrea Delmastro sono a colloquio con il ministro della Giustizia Carlo Nordio negli uffici di via Arenula. Secondo quanto si apprende da fonti informate, si va verso le dimissioni dei due.

Secondo quanto risulta all’agenzia Italpress Giusi Bartolozzi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di capo di gabinetto del ministero della Giustizia, che ricopriva dal 19 marzo 2024.

(da agenzie)