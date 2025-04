TRA I PAPABILI QUOTATI C’È ANCHE L’ATTUALE CAMERLENGO, IL CARDINALE KEVIN FARRELL, AMERICANO DI ORIGINI IRLANDESI

Lungo l’interminabile di King’s Road, la via di Londra che parte dalla piazza di Sloane Square, il cuore di Chelsea, il quartiere più elegante della città, a un certo punto la zona cambia nome in “World’s End”: all’incrocio della Fine del Mondo c’è l’insegna di William Hill, la più famosa catena di scommesse del Regno Unito. Di fronte, quella del concorrente: Paddy Power, di proprietà della società irlandese Flutter (che in Italia controlla il gruppo Sisal).

Entrando da William Hill, sugli schermi della sala scommesse c’è da ieri c’è una nuova e inusuale voce: Next Pope, il “Prossimo Papa”. Sono aperte le betting sul futuro pontefice che dovrà succedere a Papa Bergoglio, morto il Lunedì dell’Angelo dopo aver trascorso la domenica di Pasqua in mezzo alla folla in Piazza San Pietro, da «Papa del Popolo» come si era sempre presentato.

Il favorito, nella ex provincia di Britannia, è il cardinale Pietro Parolin: viene dato a 15/8. Puntando 8 Sterline se ne incassano 15, ed equivale una possibilità di circa il 35% di essere eletto, la più alta tra tutti i papabili. Segue poi il filippino Luis Antonio Tagle, con una quota di 10/3, e la possibilità di vincere più di tre volte la scommessa.

I patiti, o gli speculatori, farebbero meglio a puntare sul semisconosciuto Leonardo Steiner: è il brasiliano arcivescovo di Manaus, la città dell’Amazzonia: viene pagato 100/1. Se uno puntasse 100 Sterline, ne potrebbe vincere 10.000. Ma è appunto un azzardo: perché le possibilità che dopo l’argentino Bergoglio, venga scelto un altro Papa sudamericano sono molto basse

In duemila anni di Vescovi di Roma, c’è stato un solo inglese: Adriano IV nel XII secolo, prima dello scisma di Enrico VIII. Gli irlandesi lo odiano perché, a loro dire, è stato il Papa che ha regalato l’Irlanda all’allora Inghilterra: grazie alla sua bolla “Laudabiliter”, il Re Enrico II invase l’isola e la annesse al suo regno

Ironia della sorte, tra i papabili stimati da William Hill, c’è anche l’attuale Camerlengo, il cardinale Kevin Farrell: è un americano, ma di origini irlandesi. La sua quota è di 25 a 1: il classico cavallo della seconda fila che potrebbe sorprendere tutti.