UN IMPONENTE DISPOSITIVO DI SICUREZZA PAGATO DAI CONTRIBUENTI ITALIANI… L’INTERROGAZIONE DI ANGELO BONELLI: “PERCHÉ NON VENGONO IMPIEGATI APPARATI DI SICUREZZA AMERICANI? QUANTI UOMINI E MEZZI VENGONO SOTTRATTI AL CONTROLLO DEL TERRITORIO E DELLE COSTE?”

Bari dopo il Salento. Il megayacht Boardwalk dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, lungo 117 metri, con una stazza di oltre 5 mila tonnellate e un valore stimato di circa 450 milioni di dollari, è stato avvistato in mattinata al largo di Bari, davanti alla sede della Presidenza della Regione. Nei giorni scorsi ha fatto tappa a Gallipoli.

Ma sul tour privato del megayacht soffia forte il vento della polemica.

«Presenterò un’interrogazione parlamentare sul ‘tour turistico-diplomatico’ dell’ambasciatore americano Tilman Fertitta, che attraversa le coste italiane. Da Civitavecchia a Napoli, Vibo Marina, Palermo, Cefalù, Gallipoli e Bari, fino alle tappe annunciate di Venezia, Trieste, Genova e Sardegna, lo yacht è accompagnato e sorvegliato da unità navali della Guardia di finanza e del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, elicotteri e personale delle forze di polizia italiane. Non è una semplice assistenza, ma un imponente dispositivo di sicurezza e polizia marittima». Lo afferma in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde.

«Le ordinanze delle Questure precisano inoltre che l’ambasciatore è destinatario di una misura di protezione corrispondente al primo livello di rischio, assicurata da personale specializzato del Reparto scorte di Roma. A questo si aggiungono i provvedimenti delle Capitanerie di porto, che hanno interdetto interi tratti di mare alla navigazione, alla sosta, all’ancoraggio, alla balneazione e alla pesca.

A Le Castella, in Calabria, è stato chiuso per due giorni uno specchio acqueo del raggio di un miglio nautico. Per quale ragione la sicurezza di un ambasciatore statunitense in navigazione con il suo mega-yacht privato debba essere garantita da mezzi aereo navali italiani con risorse dello Stato italiano?

Perché non vengono impiegati apparati di sicurezza americani? Quanti uomini e mezzi vengono sottratti al controllo del territorio e delle coste? E quanto costa tutto questo ai cittadini italiani? La vicenda è ancora più grave per l’arrivo previsto a Venezia, città fragile e già sottoposta a una pressione enorme, soprattutto durante il Redentore. Il governo chiarisca quali accordi abbia stretto con l’Ambasciata americana e mandi il conto a Trump. L’Italia non può diventare la scorta gratuita del megayacht privato dell’ambasciatore degli Stati Uniti», conclude Bonelli.