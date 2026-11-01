UNA DECINA DI PERSONE IDENTIFICATE, TRA CUI MOLTI CON PRECEDENTI PENALI: QUESTI SAREBBERO I DIFENSORI DELLA LEGALITA’… SE CI SCAPPA IL MORTO RIVOLGERSI A CHI HA PERMESSO AI RAZZISTI DI VIOLARE LA LEGGE

La Questura di Roma ha aperto un’istruttoria su Simone Carabella, influencer di estrema destra, dopo un lungo e aggiornato esposto presentato dalla Comunità Islamica di Roma (Cir). La segnalazione riguarda una serie di iniziative davanti e dentro centri islamici della Capitale e della provincia, documentate anche attraverso i video pubblicati sui social dallo stesso Carabella.

Come anticipato da Il manifesto e confermato a Fanpage.it dalla Cir e dal suo legale Andrea Augenti, la Comunità ha chiesto alla Questura di valutare nei suoi confronti l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

L’istruttoria era già in corso prima degli ultimi episodi avvenuti a Rebibbia e Ponte Mammolo, dove Carabella si è presentato insieme a un gruppo di persone durante ronde contro migranti e commercianti stranieri. Nei video circolati sui social si vedono, tra le altre cose, un ragazzo inseguito fino all’interno di una farmacia, giovani neri fatti allontanare dai tavolini di un bar e lavoratori stranieri affrontati in strada. Dopo questi fatti è intervenuto anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha spiegato come i comportamenti siano “attentamente al vaglio” e che la documentazione raccolta dalle forze dell’ordine sarà presto trasmessa all’autorità giudiziaria. Giannini ha inoltre smentito che gli agenti abbiano in qualche modo “scortato” il gruppo, precisando che hanno invece documentato quanto accaduto e cercato di contenere alcune situazioni considerate gravi.

Del gruppo di circa 40 persone che si è mosso con l’influencer sarebbero stati identificati già in dieci, alcuni con precedenti.

Le provocazioni di Carabella risalgono ormai a molto tempo fa. A maggio scorso si era presentato alla festa di Eid Al Adha al parco di Villa Gordiani mangiando un panino con la porchetta. Porchetta e salumi che ad agosto aveva portato anche alla piscina di Tor Tre Teste dove la Cir aveva organizzato una giornata riservata a sole donne di tutte le religioni.

L’esposto risale ai primi di settembre. A seguirlo è l’avvocato Andrea Augenti, che all’inizio di novembre ha chiesto alla Questura aggiornamenti sul procedimento. “Mi hanno rassicurato sul fatto che ci fosse un fascicolo aperto a nome di Carabella e che l’istruttoria fosse in corso”, racconta a Fanpage.it. La richiesta presentata dalla Comunità è l’applicazione del foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione che potrebbe impedire a Carabella di tornare nel Comune di Roma, dove non risiederebbe, e che gli è già stata notificata per quanto riguarda il Comune di Venezia.

Secondo il legale, le condotte raccolte nell’esposto avrebbero una matrice discriminatoria legata alla religione musulmana. Gran parte del materiale utilizzato per la segnalazione proviene dagli stessi video pubblicati sui social da Carabella. “Abbiamo acquisito tutti questi filmati e li abbiamo depositati in Questura”, spiega Augenti.

Dai video con i bambini al blitz a Torpignattara

L’ultima integrazione all’esposto risale al 9 novembre e riguarda tre nuovi episodi. Uno si è verificato a Civitavecchia, dove Carabella sarebbe entrato in locali utilizzati da un’associazione islamica mangiando mortadella e riprendendo la scena. L’episodio, pur essendo fuori dalla competenza territoriale della Questura di Roma, è stato comunque inserito nella documentazione per ricostruire quello che la Comunità considera un comportamento ripetuto.

Un altro video riguarda un centro islamico nella zona di Colli Albani. Nelle immagini compaiono alcuni bambini che cercano di coprirsi il volto mentre vengono ripresi. Il filmato è stato poi pubblicato senza oscurarli per poi essere cancellato. Il terzo episodio segnalato è avvenuto a Torpignattara. Secondo il legale, Carabella sarebbe entrato in un centro islamico e avrebbe calpestato alcuni tappeti utilizzati dai fedeli per pregare, mentre all’esterno avrebbe continuato a parlare ad alta voce davanti alle persone presenti.

“Temiamo che qualcuno possa imitarlo”

Per la Comunità Islamica non si tratta soltanto di singole provocazioni. Il timore riguarda soprattutto l’eventuale effetto emulativo di video che raggiungono migliaia di persone. “Il problema non è tanto Carabella in sé, quanto l’effetto che questi comportamenti possono avere su altre persone”, spiega a Fanpage.it Ahmed Vall, presidente della Comunità Islamica di Roma. “Una delle preoccupazioni che avevamo espresso alla Questura era proprio che questi comportamenti venissero replicati da altri e che, a un certo punto, fossero messi in atto anche da gruppi di persone. Ed è quello che, secondo noi, sta succedendo adesso”.

È successo, ad esempio, a Centocelle, dove un altro assistito dell’avvocato Augenti sarebbe stato aggredito alle spalle perché camminava per strada parlando in arabo. E la preoccupazione fra la comunità è aumentata dopo i fatti di martedì 17 novembre. Nei video pubblicati e successivamente rimossi si vede Carabella alla testa di un gruppo di persone che insegue cittadini stranieri fino a tirarli fuori con la forza dall’interno di esercizi commerciali o li fa allontanare da locali della zona senza motivo.

Il timore, racconta, è che altre imitazioni possano provocare una reazione difficile da controllare. “Prima Carabella agiva da solo, adesso comincia a muoversi insieme ad altre persone. E domani chi può sapere che cosa potrebbe succedere in un’altra moschea?”, prosegue Vall.

La Comunità Islamica: “Aspettiamo risposte da oltre sessanta giorni”

Alle autorità la Comunità Islamica chiede anche tempi più rapidi. “Sono consapevole che la Questura di Roma abbia tantissime pratiche da gestire”, dice l’avvocato Augenti. “Però la nostra segnalazione risale a oltre sessanta giorni fa. Attendiamo le determinazioni che il questore vorrà assumere. Abbiamo fiducia nelle autorità, ma mi chiedo se episodi del genere fossero avvenuti in altri luoghi di culto o presso associazioni gestite da persone di una religione diversa da quella dei miei assistiti, la Questura avrebbe agito con gli stessi tempi?”.

Vall è ancora più netto: “Non siamo per niente soddisfatti”. Come racconta il presidente della Comunità Islamica di Roma alcune famiglie, dopo aver assistito alle iniziative davanti ai centri islamici, avrebbero deciso di non tornare alle preghiere successive perché spaventate. Per loro e per chiunque senta di essere stato discriminato per la propria religione o etnia, la Comunità ha aperto anche uno sportello online contro le discriminazioni, dove potranno essere segnalati episodi legati all’origine etnica o alla religione. La linea, sottolineano sia il presidente sia l’avvocato, resta quella delle denunce e del ricorso alle istituzioni. “Siamo assolutamente contrari all’idea che le persone possano farsi giustizia da sole”, conclude Augenti. Ma proprio per evitare che il clima degeneri ulteriormente, aggiunge, “chiediamo che le istituzioni diano risposte ai cittadini”.

(da Fanpage)