DENTRO LA MAGGIORANZA CI SI ASPETTA CHE LA CONSULTA INTERVENGA SIA SULLE QUOTE DI GENERE CHE SULLA RACCOLTA FIRME, DUE ASPETTI DALLA RIFORMA TOCCATI DAI RICORSI PRESENTATI IN 25 TRIBUNALI

La data del voto rischia di diventare un rompicapo per effetto di un’altra variabile: quella legata ai tempi della Consulta che dovrà esaminare i ricorsi sulla riforma della legge elettorale. L’eventuale ritardo non dipenderebbe dalla Corte ma dai tribunali, se slittassero le ordinanze di remissione per incostituzionalità dello Stabilicum . Finora sono stati presentati 26 ricorsi e sono state già fissate 17 udienze.La prima si terrà il 16 dicembre a Trento. In più la regione Campania, che aveva annunciato un conflitto davanti alla Consulta, non l’ha ancora depositato. E il tempo corre. Fonti autorevoli della maggioranza fanno sapere che «non ci saranno forzature» per accelerare verso le urne, per rispetto verso la Corte (e per non mettersi contro il Colle).

Per quanto sia ritenuta un’ipotesi «improbabile» da costituzionalisti che hanno rapporti con la Corte, il ritardo non è stato escluso dal neo presidente della Consulta Viganò. Anche se il suo obiettivo è chiudere il «dossier Stabilicum» entro i primi di marzo. Altrimenti il rompicapo si complicherebbe.

Nel merito delle decisioni che assumerà la Corte si avverte «ottimismo e fiducia» nel governo sull’esito dell’esame che riguarderà l’indicazione del premier, mentre è considerata «alta» la probabilità di un intervento della Consulta sulle quote di genere e sulle disposizioni per la raccolta delle firme necessarie a presentare le liste. Tuttavia sarebbero sentenze autoapplicative che non intaccherebbero l’impianto complessivo dello Stabilicum.

Altri effetti produrrebbe invece la cancellazione del premio di maggioranza del Senato, che renderebbe di fatto monca la riforma. In tal caso cambierebbe radicalmente lo scenario con inevitabili contraccolpi che inciderebbero sul finale della legislatura.

Al momento però il tema è un altro: riguarda la tempistica con cui la Corte Costituzionale esprimerà i propri giudizi, non escludendo che possa accorpare i ricorsi. Un cambiamento del ruolino di marcia imporrebbe una valutazione politica da parte del governo.

Finora la premier non si è espressa formalmente sulla data del voto, per quanto abbia lasciato accreditare le voci su una sua preferenza per le elezioni in primavera.

È noto che nel governo, nella maggioranza e persino nello stesso partito di Meloni convivano opinioni diverse. I vicepremier Salvini e Tajani, per esempio, insistono per andare al voto in autunno. E come loro la pensa anche un pezzo della dirigenza di Fratelli d’Italia.

Se a causa dei ritardi dei tribunali la Consulta non fosse messa nelle condizioni di operare velocemente, allora non ci sarebbero alternative all’allungamento della legislatura fino al suo naturale esaurimento. In tal caso l’ipotesi prevalente nel governo è il voto tra fine ottobre e inizio novembre.

(da agenzie)