SUPERMEDIA SONDAGGI YOUTREND: CAMPO LARGO 44,7% CENTRODESTRA 42,5%
VANNACCI 6,5% CALENDA 3,2%
Guardando i numeri della Supermedia di oggi sembra di osservare l’oscillazione di un pendolo: dopo la crescita delle scorse settimane oggi infatti tra i partiti che perdono maggiormente terreno ci sono proprio questi due M5s e Fn, oltre a Più Europa, in un contesto che si mantiene comunque piuttosto stabile. Lo si vede anche nel dato delle coalizioni, sostanzialmente invariato, con un vantaggio del campo largo sul centrodestra che resta di poco superiore ai due punti.
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste:
FDI 27,8 (-0,1)
PD 20,5 (+0,3)
M5s 12,8 (-0,3)
Forza Italia 7,1 (+0,1)
Futuro Nazionale 6,5 (-0,4)
Verdi/Sinistra 6,2 (-0,1)
Lega 5,6 (-0,1)
Azione 3,2 (=)
Italia Viva 2,4 (+0,1)
+Europa 1,2 (-0,3)
Noi Moderati 1,0 (=)
Sud Chiama Nord 1,0 (np)
Questa, invece, la Supermedia coalizioni:
Campo largo 44,7 (-0,3)
Centrodestra 42,5 (=)
Futuro Nazionale 6,5 (-0,4)
Centro 3,2 (=)
(da agenzie)
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