IL GIORNALISTA, A GIUGNO, AVEVA CRITICATO LA SUA RETE: “È LA NUOVA RAI3, LA TELE ANTI-MELONI” … CHE FARÀ MENTANA IN FUTURO? A “REPUBBLICA” SI È LIBERATO UN POSTO, E KYRIAKOU STA PREPARANDO UNA TV NUOVA DI ZECCA

Il rapporto fra Enrico Mentana e La7 di Cairo finirà il 30 dicembre di quest’anno. Mentana ha deciso di fare altro. È stato l’editore Cairo a rivelarlo nel corso della presentazione dei palinsesti di La7. Il contratto di Mentana scade quel giorno e manca il rinnovo.

Il direttore del Tg La7 era assente a Milano durante la cena di gala della rete, due giorni fa. Quello che pensa Mentana di La7 lo aveva detto chiaramente durante il Festival di Dogliani, il 1° giugno scorso: “La 7 è la nuova Rai3, è la tele anti Meloni. Un elettore del centrodestra non può guardare i programmi della rete sentendosi a casa”.

Che cosa farà Mentana in futuro? Non lo sappiamo e forse non lo sa neppure lui, o forse sì, in un momento di subbuglio dell’editoria, che proprio ieri ha perso il direttore di Repubblica, Mario Orfeo.

Enrico cosa farai da grande? “Vorrei provare con il giornalismo”.

(da il Foglio)