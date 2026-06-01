LA MAGGIORANZA REPUBBLICANA SI SPACCA E SI ALLEA CON I DEMOCRATICI



Il Senato degli Stati Uniti, nonostante sia controllato da una maggioranza repubblicana, ha votato contro la linea di Donald Trump sul conflitto in Medio Oriente. Con 50 voti a favore e 48 contrari, l’aula di Capitol Hill ha approvato una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra del presidente in Iran, chiedendo lo stop alle operazioni militari a meno che non arrivi una formale e preventiva autorizzazione da parte del Congresso.

Uno strappo politico con la Casa Bianca

Anche se l’iniziativa ha un valore prettamente simbolico e non vincolante, l’esito della votazione rappresenta un durissimo segnale politico e una netta rottura interna tra il Grand Old Party e il capo della Casa Bianca. Il fronte conservatore si è letteralmente spaccato sul dossier iraniano: decisivo è stato il passaggio di quattro senatori repubblicani, che hanno scelto di voltare le spalle al proprio presidente per unire le forze con l’opposizione democratica e frenare l’escalation.

Fetterman e gli equilibri in aula

La votazione ravvicinata ha registrato un’eccezione speculare anche sul fronte opposto. Tra i banchi dei democratici si è infatti smarcato il solo John Fetterman: il senatore è stato l’unico esponente dell’opposizione a schierarsi contro la risoluzione, rifiutando di porre un freno ai poteri d’azione di Trump. Nonostante la parziale compensazione, l’approvazione del documento fotografa un momento di forte tensione istituzionale e una crescente insofferenza del Parlamento americano verso le decisioni unilaterali della presidenza in politica estera, proprio mentre

riflettori globali sono puntati sulle delicate manovre diplomatiche attorno a Teheran.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Giugno 24th, 2026 at 16:11 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.