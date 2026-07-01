REMIGRAZIONE: CONTRARI 48%, FAVOREVOLI 38% (MENO DEI VOTI DEL CENTRODESTRA)… A QUANDO UN SONDAGGIO SU QUANTI ITALIANI SONO FAVOREVOLI ALLA REMIGRAZIONE DELLA FECCIA RAZZISTA?

Tra gli addetti ai lavori circola il dossier by Youtrend “Roberto Vannacci e Futuro Nazionale secondo gli italiani” che traduce in percentuali la presa dell’ex generale sugli elettori. Il dato più interessante riguarda la remigrazione: quando la misura viene spiegata agli italiani, il 38% si dice favorevole. I contrari sono il 48%, gli indecisi il 14%. Quindi la percentuale dei favorevoli è inferiore di otto punti almeno alla somma dei partiti di centrodestra,

Nel campo progressista i favorevoli al provvedimento caro all’estrema destra sono il 18%, mentre il 77% si dichiara contrario. Nel centrodestra, invece, il quadro si rovescia: il 67% è favorevole, il 26% contrario, il 7% non sa. Tra gli elettori di Futuro Nazionale, nel partito di Vannacci, la remigrazione diventa quasi un plebiscito: 85% favorevoli, appena 11% contrari e 4% indecisi.

Inoltre, il 60% è favorevole alla revoca della cittadinanza per chi l’ha acquisita e commette reati gravi; il 67% vuole una scuola più severa; il 58% appoggia meno tasse per le Pmi; il 54% meno tasse per chi ha figli; il 53% è favorevole a piccoli lavori per ragazzi di 14 e 15 anni.

Secondo il dossier, i temi sui quali l’ex generale viene giudicato più credibile sono “sicurezza e ordine pubblico” con il 20%, “immigrazione” con il 18% e “difesa e forze armate” con il 16%.

Eppure, Futuro Nazionale cresce. Nella Supermedia Youtrend/Agi, il partito nato attorno a Vannacci passa dal 2,9% del 12 febbraio al 5,9% del 2 luglio. Nello stesso periodo la Lega scende fino al 6,2%. I due partiti sono separati da appena 0,3 punti.

Il dato racconta una concorrenza diretta, ma anche qualcosa di più largo: Vannacci non pesca soltanto nel bacino leghista. Secondo Youtrend, il suo elettorato arriva soprattutto da Fratelli d’Italia e dall’astensione.

Alle politiche del 2022, il 35% degli attuali elettori di Futuro Nazionale aveva votato Meloni, il 36% si era astenuto, l’8% aveva scelto il Movimento 5 Stelle e il 7% la Lega.

Alle europee del 2024, il 53% degli attuali elettori vannacciani era tra gli astenuti, il 20% aveva votato Fratelli d’Italia e il 18% Lega, che allora aveva candidato proprio l’ex generale. Se Futuro Nazionale non fosse sulla scheda, il 61% dei suoi elettori oggi voterebbe Fratelli d’Italia, il 10% Lega, il 20% finirebbe tra indecisi e astenuti.

La fotografia dell’elettore tipo è altrettanto interessante: molto giovane, uomo, occupato, senza laurea, residente al Nord e in comuni di medie dimensioni. Futuro Nazionale va particolarmente bene tra i 18-24enni, dove arriva al 9,1%, e tra gli uomini, dove tocca l’8,4%, contro appena il 3,3% tra le donne. Non è, però, il partito degli “esclusi” in senso classico: tra disoccupati e inattivi si ferma al 4,6%, mentre tra gli occupati sale al 7,1%.

Il problema, per il centrodestra, è politico. La maggioranza degli elettori di Fratelli d’Italia, il 56%, vorrebbe Futuro Nazionale in coalizione. Ma tra gli elettori dello stesso Vannacci solo il 36% è favorevole all’alleanza con FdI, Lega, Forza Italia e Noi Moderati; il 30% è contrario. Tra gli elettori degli altri partiti di centrodestra, i favorevoli sono appena il 16%.

Il dossier dice quindi due cose. La prima: Vannacci resta divisivo, respingente per una larga parte del Paese e privo di credibilità fuori dal triangolo sicurezza-immigrazione-difesa. La seconda: dentro quel triangolo ha intercettato un umore reale, soprattutto sulla remigrazione. Per la destra di governo questa è la domanda più scomoda: conviene inglobarlo per non perdere voti, con il rischio che Forza Italia si sfili, o tenerlo fuori per non farsi risucchiare dal suo mondo al contrario?

(da agenzie)