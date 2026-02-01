USIGRAI E CDR DI RAISPORT SUL PIEDE DI GUERRA: “GRANDE PREOCCUPAZIONE” … LA BATTAGLIA TRA BINAGHI E “SPORT E SALUTE” (E QUINDI GOVERNO MELONI) SULLA GESTIONE DEL TORNEO

Battuta la Rai, che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, sulla base di una maxi offerta delle tv del Biscione. Torino ha buone possibilità di restare sede della manifestazione anche oltre l’edizione di quest’anno già prevista nel capoluogo piemontese. È già deciso infatti che l’evento clou dell’autunno del tennis mondiale, che quest’anno ha visto la vittoria in finale di Sinner su Alcaraz, resterà in Italia fino al 2030.

Usigrai e il Cdr di Raisport esprimono «grande preoccupazione per il fatto che la Rai abbia perso i diritti delle Atp Finals di tennis».

«Dopo la serie A di basket, il 6 Nazioni di rugby, numerose classiche di ciclismo come la Freccia Vallone e il Giro delle Fiandre, oltre alla Coppa Italia di calcio – scrivono – un altro pezzo di offerta sportiva che scompare dal servizio pubblico. Ci aspettiamo ora che, a fronte di queste dolorose rinunce, l’azienda investa acquisendo i diritti di altri eventi sportivi di pari interesse per il pubblico».

(da “La Stampa”)