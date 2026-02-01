VIENE CITATA LA TESTIMONIANZA DI ALESSANDRO ANTINELLI (SINDACATO GIORNALISTI DI RAISPORT) CHE PRIMA DELLA CERIMONIA HA CONTATTATO PETRECCA PER SUGGERIRGLI DI AFFIDARE LA CRONACA A UN CONDUTTORE SPORTIVO PIÙ ESPERTO: “NELLA NOSTRA REDAZIONE CI SONO PERSONE CHE HANNO SEGUITO DIECI OLIMPIADI. LUI NON È UN GIORNALISTA SPORTIVO”



I giornalisti sportivi della Rai, l’emittente pubblica italiana, affermano che stanno scioperando, non per protestare contro i bassi salari o le cattive condizioni di lavoro, ma perché il loro capo non è riuscito a distinguere la diva pop americana Mariah Carey da un’attrice italiana molto più giovane.

Paolo Petrecca , direttore di Raisport, ha commesso numerose gaffe mentre commentava la cerimonia di apertura dei Giochi a Milano venerdì, scatenando urla di indignazione sui media italiani negli ultimi tre giorni.

Ad aumentare le proteste, i membri del sindacato dei giornalisti sportivi della Rai stanno ora protestando contro gli errori del signor Petrecca(…) e hanno annunciato

lunedì che sciopereranno per tre giorni subito dopo la fine dei Giochi, il 22 febbraio.

Il signor Petrecca è a capo della divisione sportiva da 10 mesi e lavora per la Rai dal 2001. Ha aperto la trasmissione di tre ore e mezza chiamando San Siro, storico stadio milanese con una storia secolare, dove si è svolta una delle quattro cerimonie, “Stadio Olimpico”, il nome ufficiale del principale stadio di calcio di Roma. Ha descritto Kirsty Coventry, presidente del Comitato Olimpico Internazionale, come la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Non ha riconosciuto due tedofori della nazionale femminile italiana di pallavolo. Ha scambiato la delegazione brasiliana per quella bulgara e poi, una volta capito che si trattava di brasiliani, osservò che “la danza è nel loro sangue”.

Quando Matilda De Angelis, 30 anni, attrice italiana, ha preso in mano la bacchetta di un’orchestra per dirigere persone vestite da famosi compositori italiani, il signor Petrecca ha inizialmente detto che si trattava della signora Carey, 56 anni, arrivata in aereo dagli Stati Uniti per la cerimonia.

Il signor Petrecca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento. Un portavoce della Rai ha rifiutato di commentare.

“Da tre giorni siamo tutti in imbarazzo, senza eccezioni e senza alcuna colpa”, ha dichiarato lunedì il sindacato dei giornalisti in un comunicato . “È il momento di far sentire la nostra voce perché ci troviamo di fronte alla peggiore prestazione di sempre di Rai Sport durante uno degli eventi più attesi di sempre, le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina”.

Alessandro Antinelli, rappresentante del sindacato giornalisti di Rai Sport che cura la copertura calcistica del gruppo, ha dichiarato che tre giorni prima della cerimonia di apertura, ha contattato Petrecca per suggerirgli di affidare la cronaca a un conduttore sportivo più esperto.

“Nella nostra redazione ci sono persone che hanno seguito 10, 8, 7, 5 Olimpiadi”, ha detto Antinelli, che attualmente si occupa degli eventi olimpici ospitati a Cortina d’Ampezzo . “Non è un giornalista sportivo”.

I media italiani sono stati spietati nei confronti della performance del signor Petrecca. Il Corriere della Sera, uno dei principali quotidiani italiani, ha definito la cerimonia di apertura “una delle trasmissioni più tristi” mai trasmesse dalla Rai, e

La Repubblica ha scritto che sia per la Rai che “per tutta l’Italia” la cerimonia “si è trasformata in una Waterloo piena di gaffe, errori e censure sconsiderate”.

In un post su Instagram, Lorenzo Tosa, giornalista freelance ha criticato le “gaffe imbarazzanti, gli errori clamorosi, i nomi errati, i nomi nemmeno menzionati e oscurati” del signor Petrecca, scrivendo che “come cittadino italiano, mi vergogno”. Il suo post ha ricevuto 183.000 “Mi piace”.

Come molti altri sui social media, il signor Tosa ha sottolineato che il signor Petrecca non ha menzionato Ghali , un noto rapper italiano di origini tunisine che ha recitato una poesia durante la cerimonia a Milano.

Ghali, noto per i suoi testi politici, si era aggiudicato il quarto posto al concorso italiano di cantautori del 2024 e aveva concluso la sua esibizione dicendo “fermate il genocidio”, in un implicito riferimento all’invasione israeliana di Gaza. Il giorno dopo, un conduttore della Rai ha letto ad alta voce una lettera dell’amministratore delegato dell’emittente statale, in cui esprimeva solidarietà a Israele.

La redazione sportiva aveva già protestato contro la leadership del signor Petrecca, che non è mai stato un giornalista sportivo e ha dedicato gran parte della sua carriera alla politica. Il sindacato ha votato due volte per respingere i suoi piani editoriali lo scorso anno perché erano “completamente insufficienti”, ha affermato Antinelli, e non rappresentavano “le competenze necessarie per guidare la nostra redazione”.

La maggior parte dei vertici della Rai è nominata dal governo italiano in carica, che dal 2022 è guidato da Giorgia Meloni, primo ministro di destra. Per anni, l’influenza del governo sull’emittente ha portato a ricorrenti accuse di parzialità, sia durante le amministrazioni di sinistra che di destra.

I giornalisti della Rai hanno in passato accusato il servizio pubblico di essere “ridotto a megafono del governo ” e hanno scioperato per protestare contro quello che hanno descritto come il ” controllo soffocante ” del governo sui giornalisti.

In questo caso, il signor Antinelli ha affermato che i giornalisti sportivi, 40 dei quali stanno seguendo i Giochi, non sono motivati da ragioni politiche ma dalle preoccupazioni sulla “competenza e le capacità” del signor Petrecca.

(da New York Times )

