“QUESTO VOTO NON È NEL MERITO DEL PROVVEDIMENTO SUL QUALE RIMANIAMO CONTRARI, MA SERVE PER DELIMITARE UN PERIMETRO POLITICO E UN PARTITO DI DESTRA COME FUTURO NAZIONALE SA BENE DOVE STARE”… EPPURE, NELL’ABBANDONARE LA LEGA, VANNACCI HA RINFACCIATO A SALVINI PROPRIO DI ESSERSI ALLINEATO ALLA MELONI SUL SOSTEGNO A KIEV



“Voteremo a favore della fiducia perché questo voto non è nel merito del provvedimento sul quale rimaniamo contrari, ma serve per delimitare un perimetro politico funzionale a permettere ai partiti di scegliere dove collocarsi e un partito di Destra come Futuro Nazionale sa bene dove stare.

Infatti, ho sempre detto che non siamo uno strumento della sinistra che vuole destabilizzare la Nazione, a differenza di quanto viene sostenuto da alcuni e lo dimostriamo nei fatti.

Manterremo i nostri ordini del giorno che contengono l’impegno ad interrompere le forniture di armi, a favore dell’esercito di Zelensky e voteremo, altresì, contro nel voto finale. Non ci prestiamo ai giochini di chi vorrebbe addossarci l’etichetta di essere insieme ai Bonelli, Fratoianni, Renzi, Conte e Schlein di turno, ma, al contempo, non rinunciamo alla nostra identità”. Lo dichiara in una nota Roberto Vannacci.

(da agenzie)

