È IN CALO ANCHE IL GRADIMENTO PER MELONI, PASSATO DAL 43 AL 39% IN CINQUE MESI … OLTRE IL 60% DEGLI INTERVISTATI CONSIDERA L’INFLAZIONE IL PROBLEMA PIÙ GRAVE, CON UN AUMENTO DEL 5% RISPETTO A GIUGNO, A CONFERMA CHE IL MONDO REALE È MOLTO DIVERSO DAL PAESE DELLE MERAVIGLIE RACCONTATO DALLA DUCETTA



La fiducia degli italiani nel governo Meloni è scesa del 5% dall’inizio dell’anno, passando dal 42% al 37%. Fratelli d’Italia cresce leggermente (29,2%), rafforzando il centrodestra, che si avvicina al 48% (Forza Italia al 9,3%, Lega all’8,2%). Lo certifica un sondaggio dell’Istituto Ixè-

Nell’opposizione, il Partito Democratico sale dello 0,3% (22%) e il Movimento 5 Stelle dello 0,4% (14,1%). Azione, invece, perde lo 0,7%, scendendo al 3,1%.

L’astensionismo risulta essere in forte calo: solo il 49,2% degli italiani andrebbe a votare oggi, rispetto al 58,1% di tre mesi fa.

Secondo il sondaggio dell’Istituto Ixè, tre italiani su quattro ritengono che Israele stia compiendo un genocidio a Gaza, e quasi il 71% sostiene la missione della Global Sumud Flotilla. Anche se il sondaggio non collega direttamente il calo di fiducia con la posizione del governo sul conflitto a Gaza, il sostegno all’esecutivo continua a diminuire.

Oltre il 60% degli italiani considera l’inflazione il problema più grave, con un aumento del 5% rispetto a giugno, seguito dal peggioramento della sanità, indicato dal 46,2% degli intervistati.

(da agenzie)

