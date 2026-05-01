LA DENUNCIA DEL FORUM DEI CRISTIANI DI TERRA SANTA, DOPO LE VERGOGNOSE AZIONI DEI MILITARI DELL’ESERCITO ISRAELIANO, BECCATI A DISTRUGGERE O PROFANARE SIMBOLI CRISTIANI



Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. “Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla ‘Processione delle Bandiere’ (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione”, scrive su X Abunassar postando il video in cui effettivamente si vede il gesto.

(da agenzie)

This entry was posted on sabato, Maggio 16th, 2026 at 21:14 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.