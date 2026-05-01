ANCORA UN EPISODIO DI INTOLLERANZA IN TERRA SANTA: UN EBREO RADICALE HA SPUTATO SULLA STATUA DELLA VERGINE MARIA ALLA PORTA NUOVA DELLA CITTÀ VECCHIA DI GERUSALEMME
LA DENUNCIA DEL FORUM DEI CRISTIANI DI TERRA SANTA, DOPO LE VERGOGNOSE AZIONI DEI MILITARI DELL’ESERCITO ISRAELIANO, BECCATI A DISTRUGGERE O PROFANARE SIMBOLI CRISTIANI
Un nuovo episodio di intolleranza contro i cristiani a Gerusalemme è stato segnalato da Wadie Abunassar, coordinatore del Forum dei Cristiani di Terra Santa. “Un altro episodio offensivo contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante alla ‘Processione delle Bandiere’ (pomeriggio del 14 maggio 2026) sputa sulla statua della Vergine Maria presso la Porta Nuova nella Città Vecchia di Gerusalemme. È urgente chiedere conto delle sue azioni e avviare un percorso di rieducazione”, scrive su X Abunassar postando il video in cui effettivamente si vede il gesto.
(da agenzie)
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