POI ATTACCA TRAVAGLIO: “‘IL FATTO QUOTIDIANO’ HA UNA SUA DIRETTIVA POLITICA. NON LO LEGGO”… “TRAVAGLIO? NON LO SENTO PIÙ, NON ABBIAMO PIÙ NIENTE DA DIVIDERE. HA UN’IDEA DELLA REALTÀ CHE DEVE COMBACIARE CON LA PROPRIA OPINIONE. IL GIORNALISMO È UNA PROFESSIONE IN VIA DI ESTINZIONE. COSA PARLO A FARE CON UNO CHE SI STA PER ESTINGUERE”

“Il popolo del M5s sono persone nuove. Io non ce l’ho col Movimento, sono anche persone in gamba, ma lo spirito non c’è più, è completamente diverso”. Lo ha detto Beppe Grillo a Pulp Podcast. Poi, riferendosi al ricorso sul simbolo: “Io lo farei anche per dare valore al reverendo Jones, dovrebbe avere la sua faccia, col suo stemma e mandare avanti la sua cosa. lo faccio per lui”.

Poi, parlando de Il fatto Quotidiano: “Con Travaglio non abbiamo più niente da dividere, quando una persona ha un’idea della realtà che deve combattere con la propria opinione… Trovo che sia ancora un ottimo giornalista, non ho critiche personali da fare, ma il giornalismo è una professione in via di estinzione”. Poi, sempre parlando di giornalismo: “Mi terrorizza che giornalisti di destra parlano bene di me. Io rimango sconvolto”.

(da agenzie)