La morte del Papa oggi, dopo una lunga malattia, ha sollevato una domanda inquietante: è riuscito in qualche modo a “resistere” per vedere un’ultima

Pasqua? E, se ciò fosse fisicamente possibile, come?

Il Pontefice, 88 anni, aveva recentemente lasciato l’ospedale in regime di “dimissione protetta” dopo aver sofferto di un’infezione che si è sviluppata in una doppia polmonite.

E, nonostante i problemi di salute e la mobilità ridotta, Francesco – proprio come la Regina Elisabetta, che morirà a 96 anni nel 2022 – ha mantenuto un’agenda fitta di impegni fino alle sue ultime settimane.

Proprio ieri, si è presentato a migliaia di devoti acclamanti riuniti in Piazza San Pietro per la Messa di Pasqua.

Alla notizia della scomparsa del Papa, i sostenitori del lutto si sono riversati su X.com e uno ha scritto: “Si parla di tempismo divino. Che la sua anima riposi in pace eterna”.

Qual è dunque la verità? È possibile che la pura forza di volontà possa mantenere in vita una persona nei suoi ultimi giorni o ore di vita? Le persone possono scegliere il momento in cui morire?

I social media sono pieni di storie che, apparentemente, indicano che queste cose sono possibili.

La risposta, secondo numerose fonti mediche, è sì, anche se il modo in cui ciò è possibile non è del tutto chiaro.

I medici che si occupano di hospice e cure palliative spesso assistono a pazienti che sembrano tenere duro fino a un momento significativo, per poi lasciarsi andare.

Secondo il Cancer Research UK, anche quando il corpo si sta “spegnendo”, alcune persone in fin di vita “potrebbero resistere alla morte”.

In un articolo intitolato “Gli ultimi giorni di vita” si spiega che: “Potrebbero avere ancora problemi che vogliono risolvere o relazioni che vogliono sistemare”.

Parlando con la rivista medica STAT, il dottor Toby Campbell, oncologo e specialista in cure palliative presso l’Università del Wisconsin-Madison, ha affermato che i pazienti hanno in genere un controllo limitato nelle ultime fasi della vita. Ma questo non significa che non ne abbiano.

Le persone che si occupano di cure di fine vita non batterebbero ciglio se si chiedesse loro se pensano che le persone possano, in una certa misura, controllare gli ultimi momenti”, ha detto il dottor Campbell a STAT

Risponderemmo tutti: “Beh, sì. Certo. Ma è inspiegabile”.

Secondo un articolo pubblicato sul sito web di Marie Curie, l’organizzazione benefica per la cura del cancro, “a volte sembra che le persone scelgano il momento in cui morire. Per esempio, si parla di persone che cercano di rimanere in vita fino all’arrivo di un parente al loro capezzale, o fino a un anniversario o un compleanno speciale. Una persona confusa, sonnolenta o incosciente può anche svegliarsi e riuscire a dare l’ultimo saluto prima di morire”.

Alcune persone raccontano che un parente sembrava aspettare che tutti lasciassero la stanza, anche per poco tempo, prima di morire”. E conclude: È impossibile sapere perché le persone muoiono nel momento preciso in cui muoiono. È possibile che abbiano poco controllo su quegli ultimi momenti”.

Sebbene la tempistica della morte del Papa possa essere più che casuale, gli scienziati medici hanno poche spiegazioni sul perché di questo fatto.

Un corpo di ricerca noto come “volontà di vivere in prossimità della morte” si occupa di questo fenomeno, ma le risposte sono tutt’altro che chiare.

Quando si tratta di resistere per qualche ora in più, apparentemente grazie alla pura forza di volontà, il dottor Campbell ritiene che entrino in gioco i sistemi ormonali del corpo.

Probabilmente hanno un qualche tipo di stimolo ormonale che li spinge a continuare”, ha dichiarato a STAT.

Poi, quando si verifica l’evento che stavano aspettando, lo stimolo scompare. Ci deve essere una sorta di rilassamento che permette loro di morire”.

(da Daily mail)

