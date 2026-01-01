LA PRIMA VENDITA DI GREGGIO VENEZUELANA NEGLI STATI UNITI È STATA EFFETTUATA A FAVORE DI UNA SOCIETÀ DEL TRADER JOHN ADDISON. COINCIDENZA: ADDISON HA DONATO CIRCA 6 MILIONI DI DOLLARI PER LA RIELEZIONE DEL TYCOON, E ORA È STATO COINVOLTO NELL’ACCORDO PER SMERCIARE 250 MILIONI PER IL GREGGIO DI CARACAS



La prima vendita di greggio venezuelano negli Stati Uniti è stata effettuata a favore di una società il cui principale trader petrolifero ha donato alla campagna per la rielezione di Donald Trump e ha partecipato a un incontro alla Casa Bianca con il

presidente la scorsa settimana. Lo scrive il Financial Times.

John Addison, senior trader di Vitol che ha donato circa 6 milioni di dollari a comitati di azione politica a sostegno del ritorno alla Casa Bianca di Trump, è stato coinvolto negli sforzi della sua società per assicurarsi un accordo da 250 milioni di dollari per il greggio venezuelano. L’operazione ha dato il via al controverso piano del presidente degli Stati Uniti di vendere fino a 50 milioni di barili di petrolio venezuelano.

Secondo il database dei donatori di OpenSecrets, le donazioni di Addison alla campagna per la rielezione di Trump includono 5 milioni di dollari versati nell’ottobre 2024 a Maga Inc e oltre 1 milione di dollari a due altri Pac allineati a Trump. Addison ha partecipato insieme a Ben Marshall, capo della divisione statunitense di Vitol, a un incontro di alto profilo con i leader del settore alla Casa Bianca venerdì scorso. Vitol è stata l’unica azienda a essere rappresentata da due alti dirigenti.

Durante l’evento, Addison ha promesso a Trump che Vitol avrebbe ottenuto il miglior prezzo possibile per il petrolio venezuelano destinato agli Stati Uniti, affermando che “l’influenza che lei esercita sui venezuelani farà sì che ottenga ciò che desidera”. Vitol ha dichiarato che le donazioni di Addison — che lo hanno reso uno dei più generosi sostenitori di Trump a Houston — sono state effettuate a titolo personale.

Anche Trafigura, un’altra grande società globale di trading, ha acquistato 250 milioni di dollari di petrolio venezuelano, secondo due persone a conoscenza degli accordi. La società ha speso 525.000 dollari in attività di lobbying negli Stati Uniti nel 2024 e 2025, secondo OpenSecrets.

