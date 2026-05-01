LA GESTIONE DI NARCISO BUTTAFUOCO CON TUTTI CONTRO TUTTI FINISCE SUL NEW YORK TIMES, PER L’EGO DI NARCISO E’ IL MASSIMO



La Biennale di Venezia è stata sconvolta venerdì quando alcuni dei principali artisti presenti all’edizione di quest’anno hanno chiuso le loro esposizioni in segno di protesta contro la continua partecipazione di Israele alla manifestazione artistica.

Quando l’evento ha aperto alle 10 del mattino, decine di persone si sono riversate verso il padiglione dell’Austria, dove la performance di Florentina Holzinger, «Seaworld Venice», che include numerosi performer nudi, aveva attirato per tutta la settimana code di ore. Hanno trovato il padiglione chiuso, con un cartello all’esterno che recitava: «Alcuni membri del team hanno deciso di partecipare allo sciopero

Anche alcune delle esposizioni più chiacchierate dell’evento di quest’anno, comprese quelle degli artisti che rappresentano Belgio, Egitto, Giappone, Paesi Bassi e Corea del Sud, sono state chiuse. I cartelli all’esterno di alcuni di questi padiglioni recitavano: «Siamo al fianco della Palestina».

Anche l’esposizione britannica è stata chiusa, sebbene un cartello all’esterno spiegasse che ciò era dovuto a uno sciopero separato dei lavoratori culturali italiani.

Le azioni di sciopero sono state l’ultimo sconvolgimento della Biennale di quest’anno, la più importante esposizione d’arte al mondo, che risale al 1895 e presenta artisti che rappresentano i rispettivi Paesi in grandi padiglioni nazionali accanto a una grande mostra collettiva. L’evento, nell’ultimo giorno delle anteprime, dovrebbe aprire al pubblico sabato per poi proseguire fino al 22 novembre.

Nell’ultimo mese, una bufera politica ha circondato l’evento, con artisti che contestavano la presenza di Israele alla Biennale nonostante la sua campagna militare a Gaza, così come il ritorno della Russia alla manifestazione per la prima volta dall’invasione dell’Ucraina nel 2022.

Il mese scorso, la giuria della Biennale ha dichiarato che non avrebbe assegnato premi agli artisti provenienti da Paesi i cui leader sono sotto indagine per crimini di guerra, escludendo così dalla competizione sia i partecipanti israeliani sia quelli russi. In seguito, la giuria si è dimessa in blocco dopo che l’artista che rappresentava Israele aveva accusato la giuria di discriminazione. Questa settimana, gli spazi espositivi della Biennale sono stati teatro di proteste contro i padiglioni israeliano e russo.

Alex Marshall

per il “New York Times”

This entry was posted on venerdì, Maggio 8th, 2026 at 20:15 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.