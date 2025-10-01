SI AGGIUNGE ALLA SQUADRA DI VESPA ANCHE CHIARA GIANNINI, A LUNGO FIRMA DEL “GIORNALE”, AUTRICE DI UN LIBRO BIOGRAFICO SU SALVINI E CHE IN PASSATO HA CURATO ALCUNI UFFICI STAMPA PER LA LEGA E C’È PURE ELISA CALESSI, UNA DELLE FIRME DI “LIBERO”

Bruno Vespa è accerchiato da meloniani. Nella squadra del programma Porta a Porta per la stagione 2025-2026 approda un tris di giornalisti con un cursus honorum sicuramente gradito a Fratelli d’Italia.

Da Mediaset arriva Alessandro Usai, a lungo uomo macchina del “retequattrismo”.

È stato l’ispiratore di alcuni talk politici tra cui Controcorrente e Stasera Italia, testa d’ariete dell’informazione sovranista.

Usai è anche il cognato del ministro della Cultura Alessandro Giuli, avendo sposato la sorella Antonella (ora all’ufficio stampa della Camera dei deputati), si occuperà della gestione ospiti per Porta a Porta. Avrà un ruolo di primo piano, dunque, nella selezione dei volti nel salotto di Rai 1.

Arriva nella squadra di Vespa, come inviata di cronaca, Chiara Giannini, a lungo firma del Giornale autrice di un libro biografico su Matteo Salvini e in passato ha curato alcuni uffici stampa per la Lega. Completa la rosa dei meloniani Elisa Calessi, una delle firme del politico del quotidiano Libero diretto da Mario Sechi.

Vista così sembrerebbe che Fratelli d’Italia abbia creato un cordone di sicurezza per Vespa: non che ce ne fosse bisogno, ma con le elezioni ormai vicine meglio essere previdenti.

(da Domani)