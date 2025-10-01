LE NORME GARANTISCONO IL FINANZIAMENTO ALLE UNIVERSITA’ PUBBLICHE E AL PIU’ GRANDE OSPEDALE PEDIATRICO DEL PAESE (GIA’ IN CRISI A CAUSA DEI TAGLI IMPOSTI DA MILEI)

Prosegue ancora in Argentina il braccio di ferro tra il governo ultraliberista di Javier Milei e il Parlamento dove l’esecutivo è attualmente in netta minoranza. Per la seconda volta in un mese il presidente ha sospeso l’applicazione di due leggi approvate dall’opposizione con una maggioranza di due terzi in entrambe le Camere per superare il veto apposto in precedenza dal capo dello Stato.

Si tratta di due norme che puntano a garantire il finanziamento delle Università pubbliche e del principale ospedale pediatrico del Paese, il Garrahan di Buenos Aires, che da mesi si dichiarano in emergenza per i tagli operati dal governo nel quadro di un rigido programma di austerity .

Secondo quanto si legge sulla Gazzetta Ufficiale (Boletin Oficial) l’applicazione delle leggi promulgate oggi rimane infatti

“in sospeso fintanto che il Congresso della Nazione non individui le fonti di finanziamento”.

Il 22 settembre l’esecutivo aveva promulgato e sospeso l’applicazione di una legge sull’emergenza del settore disabili approvata dal Parlamento nonostante il veto di Milei. L’opposizione ribatte tuttavia che le tre leggi danno facoltà all’esecutivo di modificare assegnazioni del bilancio e che il governo in più occasioni ha favorito altri settori con riduzioni di aliquote, come nel caso dell’eliminazione di ritenute alle esportazioni di grani e oleaginose per circa 1,5 miliardi di dollari.

(da agenzie)