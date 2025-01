GUASTI A LABICO E AD ANAGNI, TRENITALIA PARLA DI “INCONVENIENTI TECNICI”, FINITA LA FASE DEI COMPLOTTI?



Ancora guasti sulla linea Alta Velocità: a causa di inconvenienti tecnici, la linea Roma – Napoli è fortemente rallentata e al momento non si sa quando la circolazione tornerà alla normalità. A comunicarlo è Trenitalia, che ha segnalato ritardi fino a novanta minuti.

Nella giornata di oggi, sull’Alta Velocità Roma – Napoli, sono ben due i guasti che hanno interessato la linea. Il primo si è verificato alla stazione di Labico: verso le 15.50 sono stati comunicati rallentamenti per accertamenti all’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico.

Alle 18, nonostante l’intervento dei tecnici, la situazione non era ancora tornata alla normalità. “La circolazione è in graduale ripresa dopo accertamenti all’infrastruttura tra Roma Prenestina e Labico – si legge nell’ultimo aggiornamento di Trenitalia – I treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 40 minuti. I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti”.

A quello di Labico è poi seguito alle 18 un guasto alla stazione di Anagni. “La circolazione è rallentata per un inconveniente tecnico alla linea nei pressi di Anagni. I treni Alta Velocità possono essere instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”.

Quello di oggi è l’ennesimo guasto che interessa la linea dell’Alta Velocità: una situazione che sta causando non pochi problemi al Gruppo Ferrovie dello Stato che, insieme al ministro dei Trasporti Matteo Salvini, ha persino parlato di ‘complotto’ e sabotaggio e presentato un esposto in procura.

