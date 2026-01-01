A MINNEAPOLIS È ARRIVATO LO ZAR DEI CONFINI DI TRUMP, TOM HOMAN, COME SEGNALE DI “DE-ESCALATION”. PROMETTE DI RIPORTARE “LEGGE E ORDINE” E APRE AL RITIRO DEGLI AGENTI DELL’ICE “SE LE AUTORITÀ LOCALI COOPERANO



Un giudice federale del Minnesota ha ordinato all’Ice di fermare l’arresto e la deportazione dei rifugiati ammessi legalmente negli Stati Uniti e di rilasciare immediatamente quelli detenuti per la revisione dei loro casi.

“I rifugiati hanno il diritto legale di stare negli Stati Uniti, di lavorare e vivere pacificamente e, cosa più importante, il diritto di non essere sottoposti al terrore di un arresto e detenzione senza mandato o motivo nelle proprie case e mentre si recano in chiesa o al supermercato”, ha dichiarato il giudice John Tunheim, che ha emesso un’ordinanza ristrettiva per il rilascio degli almeno 100 rifugiati arrestati durante le retate indiscriminate della polizia anti-immigrati di Donald Trump.

Si prevede un appello contro questa sentenza da parte dell’amministrazione Trump che nelle scorse settimane ha affermato che rivedrà migliaia di concessioni di asilo a rifugiati arrivati durante la presidenza di Joe Biden che non hanno ottenuto ancora la green card, per assicurare, è stato affermato, che non vi siano state frodi.

Lo zar dei confini Tom Homan, inviato da Donald Trump in Minnesota dopo la rimozione del comandante at large della Border Patrol Greg Bovino, ha promesso in una conferenza stampa di “ristabilire la legge e l’ordine” a Minneapolis. “La sicurezza della comunità è fondamentale”, ha detto, sostenendo che i milioni di illegali entrati sotto l’amministrazione Biden rappresentando una minaccia alla sicurezza nazionale. La cooperazione tra autorità federali e locali consentirebbe la riduzione degli agenti dell’Ice: lo ha detto in una conferenza stampa lo zar dei confini Tom Homan, assicurando che gli agenti federali condurranno “operazioni mirate” contro persone che hanno storie criminali o di immigrazione illegale.

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Gennaio 29th, 2026 at 20:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.