COSI’ GHIGLIA PROVO’ AD AIUTARE GIORGIA MELONI: IL RACCONTO DI REPORT SUI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA VILLA DELLA PREMIER

Lo racconta Report, ricostruendo la storia dell’interrogazione presentata a gennaio del 2025 dai deputati di Italia Viva, Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi, sui lavori di ristrutturazione della villa acquistata dalla presidente del Consiglio per un milione e 100 mila euro. Report ha un messaggio di Ghiglia agli uffici nel quale dice: “Cercatemi interrogazione Bonifazi. Approfondiamo se è suo diritto ad avere risposta a tutte le domande, in dettaglio. O se qualcosa si può coprire in termini di protezione dati, al netto della trasparenza e dell’interesse pubblico. Urgente”.

L’obiettivo era dunque omettere il più possibile dati, cosa che effettivamente poi accade visto che in aula il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, nega proprio per ragione di privacy l’elenco dei fornitori, “perché verrebbe meno” dice, “l’aspettativa di riservatezza”.

(da agenzie)