LA SUA MISSIONE FINO A PARIGI E’ UN’INCREDIBILE STORIA



Durante le finali di ginnastica ritmica alle Olimpiadi, culminate con il bronzo per Sofia Raffaeli, non è sfuggita al pubblico da casa Claudia Mancinelli, tecnica che ha preso per mano l’azzurra e la compagna Milena Baldassarri dieci mesi prima della competizione di Parigi. Mancinelli, arrivata dopo l’addio della storica allenatrice Julieta Cantaluppi, ha fatto del suo meglio, riuscendo in un miracolo, dato che Sofia è la prima medaglia individuale italiana nei Giochi Olimpici in quel settore.

Ma ha anche conquistato i social: è diventata virale la sua reazione contro i giudici dell’all-around, che avevano condizionato in negativo il punteggio di Raffaeli. Ha puntualizzato, con camminata sicura poi verso la panchina, ottenendo una revisione del punteggio. Revisione che poi ha permesso alla sua atleta di vincere il bronzo.

Claudia Mancinelli e il passato da attrice

La bulgara Cantaluppi, che ha seguito Raffaeli fin da bambina, ha mollato le azzurre per andare ad allenare in Israele adducendo motivi personali. Al suo posto è subentrata Mancinelli, cresciuta come ginnasta in quella stessa accademia di Fabriano, allenata da Kristina Ghiurova e Mirna Baldoni. Non senza lunghe parentesi, la tecnica abbandonò il mondo dello sport (dove portò la società comunque dalla B alla A1) per dedicarsi alla recitazione.

Ha lavorato come attrice in diversi film italiani, ma poi è stata chiamata dalla federazione per guidare le ragazze alle Olimpiadi nel 2023. Una missione che ora l’ha portata a Parigi e al sogno che si è realizzato ieri sera.

Il profilo Instagram dell’allenatrice sta macinando followers da diverse ore: ora ha superato i 16mila. Tanti i commenti e complimenti, anche da un pubblico femminile.

(da Il Corriere della Sera)

This entry was posted on sabato, Agosto 10th, 2024 at 14:33 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.