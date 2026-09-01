LONGOBARDI ERA GIÀ FINITO NEL MIRINO DEL “CERCHIO TRAGICO” DELLA SORA GIORGIA DOPO LA DISFATTA AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, DOVE ERANO STATI DECISIVI I VOTI DEGLI ELETTORI PIÙ GIOVANI PER IL “NO” – ORA LA DUCETTA VUOLE UNA SVOLTA NELLA COMUNICAZIONE DEL GOVERNO E RICICCIA L’IDEA DI ASSOLDARE COME PORTAVOCE IL DIRETTORE DEL TG1, GIAN MARCO CHIOCCI, UN “ACQUISTO” INDIGESTO PER FAZZOLARI E FILINI, IL DUO CHE GESTISCE LA MACCHINA COMUNICATIVA DI FDI

A Palazzo Chigi la priorità non è risollevare il Pil asfittico, alzare i salari da fame degli italiani, oppure trovare soluzioni per rilanciare la produttività. No, al momento il pensiero numero uno di Giorgia Meloni è fare in modo che la propaganda del governo funzioni al meglio.

È da qui che bisogna partire per capire l’addio (sarebbe meglio dire “l’allontanamento”) di Tommaso Longobardi, ormai ex stratega digitale della premier, l’uomo che in questi anni ha costruito la macchina social della Ducetta.

La stessa “Statista della Sgarbatella”, nella recente intervista-fiume concessa al “Foglio”, ha abbozzato un’autocritica farcita dalla solita dose di vittimismo: “Rimpianti veri e propri non ne ho. Mi pento forse di aver ritenuto sufficiente fare le cose, anche quando non riuscivo a raccontare tutto il lavoro. Mi rendo conto che sarebbe stato importante far conoscere meglio tutto il nostro lavoro”.

Ecco spiegata la caduta in disgrazia di Longobardi: “Mi rendo conto che sarebbe stato importante far conoscere meglio tutto il nostro lavoro”. Tradotto: qualcuno avrebbe dovuto raccontare online, in modo più pervasivo e martellante, l’azione di governo. E chi se non Longobardi, social media manager di palazzo Chigi?

Longobardi, su Instagram, ha provato a far passare il messaggio che il suo addio sia frutto di una separazione consensuale: “il rapporto con Giorgia resta quello di sempre. Non ci sono rotture, retroscena o dietrologie da cercare dietro questa scelta”.

Eppure l’uscita di scena del capo della comunicazione social della presidente del Consiglio, a pochi mesi dalle elezioni, è un segnale evidente che Giorgia Meloni non sia affatto felice del lavoro svolto dal para-guru nero, mentre nei sondaggi il Campo Largo è in vantaggio sul centrodestra e Roberto Vannacci continua a scippare voti ai partiti di governo.

Longobardi era finito nel mirino di Giorgia e del suo “cerchio tragico” già con la cocente disfatta del referendum sulla giustizia. A Palazzo Chigi non si aspettavano un divario di due milioni di voti a favore del “no”. Soprattutto perché l’analisi del voto ha dimostrato che l’elettorato più giovane ha votato in maniera massiccia contro la riforma targata Nordio.

Quindi è scattato l’allarme nelle stanze del potere meloniano: “Ao’, non riusciamo a intercetta’, ’sti pischelli”. Da qui la decisione della sora Giorgia di riorganizzare la comunicazione, proprio alla vigilia di una campagna elettorale che si annuncia mediaticamente feroce.

Nel tentativo di portare a termine almeno questa riforma, quella della “propaganda”, “Io so‘ Giorgia” sta pensando si affidarsi al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, come portavoce. Un desiderio che l’ex Underdog della Garbatella nutre da tempo.

La prossima settimana a Palazzo Chigi è prevista una riunione per discutere come riorganizzare la squadra della comunicazione.

Si capirà davvero quante chance ci sono per il trasloco di Chiocci “in trincea”, in vista del voto 2027. Ovviamente, nel caso in cui Chiocci accettasse il ruolo di portavoce della presidente del Consiglio, dovrebbe mettersi in aspettativa dalla Rai, con cui ha un contratto, e servirà un nuovo direttore al telegiornale di Rai1. Mica facile, in questo momento.

Non sarebbe indolore neanche l’approdo di Chiocci a palazzo Chigi, nonostante la necessità di rilanciare il consenso calante del governo: l’ex cronista de “il Giornale” non troverebbe le porte spalancate. Tutt’altro.

Dovrebbe affrontare l’ostilità del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari e di Francesco Filini, coordinatore della macchina della comunicazione di Fdi, che non vedono di buon occhio l’arrivo di un giornalista fin troppo autonomo come l’ex direttore dell’AdnKronos.

Si vocifera poi che a Palazzo Chigi stiano pensando di assoldare per i social e la comunicazione online l’italo-albanese Gino Zavalani, volto del network online de’ destra “Esperia”, che in questi ultimi mesi ha diffuso il verbo meloniano a pie’ sospinto, ricalcando la comunicazione digitale grassroots (“di base”, ovvero “dal basso”) che negli Stati Uniti è stata decisiva per l’affermazione di Donald Trump

(da Dagoreport)