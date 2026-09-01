VANNACCI FA ANCHE IL “CORRETTORE DI BOZZE”. ENTRO POCHI GIORNI GIANNI ALEMANNO DEVE CONSEGNARE L’ULTIMA VERSIONE DEL SUO LIBRO “IL CUORE E LA TEMPESTA” (FOGLIO EDITORE), IN CUI RACCONTA IL SUO PERCORSO POLITICO E L’ESPERIENZA IN CARCERE
IL TESTO È STATO SUPERVISIONATO AI “RAGGI X” DAL LEADER DI FUTURO NAZIONALE, A CUI L’EX SINDACO DI ROMA HA ADERITO: IL GENERALE VUOLE EVITARE CHE NEL TESTO CI SIANO CONTENUTI NON IN LINEA CON IL SUO PARTITO… “DOMANI”: “NELLE ULTIME SETTIMANE, GLI SPAZI PER LA LIBERTÀ DI AZIONE DENTRO FUTURO NAZIONALE SI SONO RISTRETTI. BASTI PENSARE AL CASO DI LUCA SFORZINI”
Il tempo stringe e Gianni Alemanno deve consegnare il suo nuovo libro, Il cuore e la tempesta (Foglio edizioni), in uscita il 24 novembre. La scadenza fissata dall’editore è il 20 settembre
L’ex sindaco di Roma ripercorre le varie tappe politiche fino all’esperienza in carcere per la condanna nell’ambito dell’inchiesta Mondo di mezzo. Un «racconto diretto di chi è stato ministro, sindaco di Roma e detenuto», si legge nella presentazione.
Ma, secondo quanto risulta a Domani, i contenuti sono passati ai raggi X da un correttore di bozze non ufficiale: Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro nazionale, a cui Alemanno ha aderito subito dopo essere tornato in libertà.
L’ex generale vuole evitare passaggi imbarazzanti o problematici all’interno del libro. Nelle ultime settimane, gli spazi per la libertà di azione dentro il suo partito si sono ristretti. Basti pensare al caso di Luca Sforzini.
(da Domani)
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