I DOCUMENTI DELL’OFFICE OF GOUVERNEMENT ETHICS: VENDITE SU AMAZON, APPLE, MICROSOFT E UBER



Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato coinvolto in una serie di transazioni finanziarie nel 2026 relative a importanti aziende americane. Per un totale di diverse centinaia di milioni di dollari. Lo dicono alcuni documenti pubblicati nella notte di giovedì 14 maggio dall’Office of Goverment Ethics (OGE) americano. I documenti con il nome del presidente descrivono in dettaglio transazioni che coinvolgono diversi giganti della tecnologia e importanti attori dell’economia statunitense, tra cui Amazon, Apple, Microsoft e Uber. Menzionati anche il produttore di chip Nvidia e il costruttore di aerei Boeing.

Le transazioni finanziarie di Trump

Per ciascuna di queste società gli importi riportati variano da 1 milione a 5 milioni di dollari. Ma i documenti non specificano la natura esatta degli asset coinvolti. Per esempio se si trattasse di acquisti di azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari. I documenti menzionano anche diverse vendite su larga scala, tra cui quelle di Microsoft, Amazon e Meta, alcune valutate tra i 5 e i 25 milioni di dollari. L’Office of Government Ethics ha lo scopo di prevenire conflitti di interesse finanziari e altre violazioni etiche all’interno dei circa 140 uffici e agenzie del ramo esecutivo, secondo quanto riportato sul suo sito web. Altri documenti finanziari riguardanti il presidente degli Stati Uniti sono stati resi pubblici in passato.

Il patrimonio e il trust

Attualmente il patrimonio del presidente degli Stati Uniti è detenuto in un trust amministrato da suo figlio, Donald Jr. Si tratta di un trust revocabile, il che significa che può riprendere il controllo diretto dei suoi beni in qualsiasi momento. Durante l’amministrazione molte polemiche sono state sollevate sulle scommesse effettuate riguardo le scelte di Trump. Poche ore prima che la Casa Bianca annunciasse un’azione contro il Venezuela e il rapimento di Nicolás Maduro, qualcuno aveva puntato 32 mila dollari proprio su quell’esito, allora ritenuto altamente improbabile. La scommessa si è trasformata in una vincita superiore ai 400mila dollari. Non ci sono prove di insider trading ma l’anonimato degli utenti e l’uso di stablecoin rendono difficile capire chi abbia scommesso e con quali informazioni.

Le anomalie

Molte scommesse su cui si sono registrate vincite anomale riguardano decisioni che solo il presidente e una ristretta cerchia di fedelissimi possono conoscere in anticipo. Non solo: Donald Trump Jr. è diventato azionista e membro del consiglio consultivo di Polymarket. In parallelo, il figlio del presidente ha assunto anche un ruolo retribuito come consulente strategico di Kalshi, principale concorrente di Polymarket. A fine marzo il Financial Times ha scritto che Pete Heghset, segretario alla difesa Usa, si era informato su investimenti in aziende di armi.

L’attacco Usa all’Iran

Su Polymarket sei account hanno vinto quasi un milione di euro puntando sull’attacco Usa all’Iran. Il 23 marzo un post di Trump su una «risoluzione totale» delle ostilità è stato preceduto di 14 minuti da un volume di scambi definito «anormale» dagli esperti, permettendo a ignoti trader di incassare profitti milionari su un calo dei prezzi dell’11%. Il 7 aprile 2026 i trader hanno scommesso un totale di quasi un miliardo di dollari (950 milioni) sul calo dei prezzi del petrolio. Prima dell’annuncio del cessate il fuoco.

Secondo i dati del London Stock Exchange alle 19.45 GMT di quel giorno sono stati venduti 8.600 lotti di futures sul Brent e sul greggio Usa. Alle 23.00 Trump ha annunciato la tregua di due settimane. Facendo crollare i futures (ovvero i contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati che obbligano le parti a scambiare un’attività sottostante – materie prime, indici, valute – a un prezzo prefissato entro una data futura) del 15%. Il prezzo è sceso sotto i 100 dollari al barile all’inizio della sessione di trading del giorno successivo.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Maggio 15th, 2026 at 15:10 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.