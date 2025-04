NEMMENO DI FRONTE ALLA CORREZIONE DI STERN (“FA 102”) SI CONVINSE E CONTINUÒ A RIPETERE IL RISULTATO SBAGLIATO… MAUREEN DOWD: “TRUMP, EX PROPRIETARIO DI CASINÒ, SI VANTA DI NON AVER MAI SCOMMESSO IN VITA SUA. MA OGGI STA GIOCANDO D’AZZARDO CON LA VITA E IL FUTURO DEGLI AMERICANI. E STA ROVINANDO IL MARCHIO ‘USA’ COME NESSUNO PRIMA DI LUI”

Bisogna riconoscerglielo: Donald Trump è un fenomeno del multitasking. In un solo, spettacolare colpo, il presidente è riuscito a far vacillare l’economia globale, distruggere alleanze internazionali, demolire la reputazione dell’America nel mondo […] e trasformare lo Studio Ovale in una succursale kitsch del Caesars Palace sul Potomac.

Eppure ha trovato anche il tempo di vantarsi di aver vinto il torneo del suo golf club a Jupiter, di firmare un ordine esecutivo per allentare i limiti di pressione dell’acqua nelle docce […] e di ordinare un’indagine su un funzionario della sicurezza elettorale che aveva licenziato quattro anni fa per aver osato dire che le elezioni del 2020 non erano state truccate.

«Viviamo in un mondo alla rovescia, dove gli eroi vengono presi di mira e i mascalzoni hanno il potere di colpirli», ha commentato David Axelrod.

Trump è anche ossessionato dalla vendetta contro studi legali prestigiosi e università dell’Ivy League, colpevoli, a suo dire, di averlo osteggiato o di essersi piegati troppo al “politicamente corretto”.

«La vendetta è l’ossigeno che lo tiene in piedi», ha dichiarato Tim O’Brien, biografo di Trump. E attorno a lui, l’ex presidente ha radunato un piccolo esercito di fedelissimi che lo adulano in riunioni di gabinetto

talmente esagerate da sfiorare il grottesco. Il presidente della FCC, Brendan Carr, porta perfino una spilla dorata con la testa di Trump in stile maoista.

Il ritratto ufficiale di Barack Obama è stato rimosso per far spazio a uno di Trump che alza il pugno, immortalato dopo il fallito attentato contro di lui.

E mentre i mercati crollano e la gente si agita — «si fa yippy», secondo la definizione trumpiana — il Presidente del Caos ci invita a «stare tranquilli». Ma come si fa, se tutto è così instabile?

E dire che Trump non è mai stato un asso con i numeri. Tim O’Brien ha ricordato su Bloomberg come la «formula tragicomica» dei dazi abbia collocato Cambogia e Thailandia in cima alla lista delle “minacce economiche” per gli USA, e abbia addirittura imposto dazi su isole disabitate vicino all’Antartide.

Anche i conti dei repubblicani sul bilancio federale non tornano: tagliare le tasse per i più ricchi per migliaia di miliardi di dollari e fingere che non abbia un costo è una finzione.

Del resto, Trump ha collezionato sei bancarotte, e suo padre ha dovuto comprare 3,4 milioni di dollari in gettoni per salvare uno dei suoi casinò dal fallimento.

La prova definitiva della sua inettitudine matematica? Un’apparizione del 2006 allo show radiofonico di Howard Stern con Ivanka e Donald Jr.

Stern chiede: «Quanto fa 17 per 6?»

Don Jr., tra risatine nervose, risponde: «96? 94?» Trump interviene: «11 e 12. Fa 112.»

«Sbagliato!», replica Stern. «Fa 102.»

Trump continua a ripetere: «112.»

Nel frattempo, gli investitori esitano a comprare i titoli di Stato americani, da sempre considerati tra gli asset più sicuri al mondo. «E indovina chi detiene una gran parte del debito USA?», osserva O’Brien. «Cina, Giappone, Europa. Secondo te, si sentono al sicuro?»

Mentre tutto attorno si agita — Jamie Dimon di JPMorgan ha parlato di possibile recessione — Trump gioca con i fili del potere come un gatto con i gomitoli, affascinato dal suo show personale.

«Tutta questa discordia orchestrata, questo caos, solo per il suo divertimento personale», ha detto ancora O’Brien. «È come un ragazzino in garage con i fiammiferi accanto a una tanica di benzina.»

Ora che la strategia tariffaria di Trump è chiaramente fallita, e che l’amministrazione non è riuscita a convincere nessuno che si tratti di un capolavoro da Art of the Deal, resta da vedere se ci sarà un momento alla

“Mago di Oz”, in cui il sipario si apre e il pubblico vede il ciarlatano per quello che è. Il caos globale riuscirà finalmente a distruggere l’aura di controllo che Trump cerca disperatamente di proiettare?

E ha aggiunto: «La gente ama l’idea di tagliare sprechi e frodi, finché non chiude l’ufficio della previdenza sociale nel proprio quartiere, o saltano i programmi sanitari per i veterani, o scoppiano focolai di morbillo perché chi è al governo non sa cosa sta facendo. Arriverà il momento in cui molti diranno: “Sai che c’è? Questo governo non funziona per me.”»

Trump, ex proprietario di casinò, si vanta di non aver mai scommesso in vita sua. Ma oggi sta giocando d’azzardo con la vita e il futuro degli americani. E mentre anche il dollaro perde il suo fascino, l’uomo che si vantava di essere un genio del marketing sta rovinando il marchio “USA” come nessuno prima di lui.

(da agenzie)