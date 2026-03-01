PESANO I NUMERI: SI TEMONO QUELLI CHE ARRIVERANNO CON I SONDAGGI DELLA PROSSIMA SETTIMANA. IL TIMORE, IN CASA FRATELLI D’ITALIA, È UN CALO INTORNO AI DUE PUNTI

Cena riservata nella villa di Giorgia Meloni, a Roma sud. Attorno al tavolo, ieri sera, dopo il Consiglio dei ministri, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un vertice a tre, informale nei modi ma molto politico nei contenuti, per fare i conti con la sconfitta referendaria che ha incrinato il clima nella maggioranza, fatto impennare le turbolenze interne nei partiti, soprattutto in FdI e Forza Italia.

Nel menu, le prossime mosse per tentare un rilancio dell’azione di governo, tra comunicazione da rivedere e priorità da rilanciare. Pesano i numeri: si temono quelli che arriveranno con i sondaggi della prossima settimana […] Il timore, in casa Fratelli d’Italia, è un calo intorno ai due punti. […] Durante la cena, meno brindisi e più calcoli, in attesa di capire se si tratta solo di una battuta d’arresto o dell’inizio della fase più tribolata.

(da agenzie)