FRANCIA, SONDAGGI PER LE PRESIDENZIALI DEL 2027: IL PARTITO DI MARINE LE PEN E JORDAN BARDELLA VELEGGIA TRA IL 34 E IL 35% DEI VOTI SIA SE SI CANDIDASSE LA FONDATRICE (AL MOMENTO INELEGGIBILE, DOPO LA CONDANNA IN PRIMO GRADO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA), SIA SE SCENDESSE IN CAMPO IL GALLETTO COCCODÈ DEL SOVRANISMO UE
IN RISALITA IL CENTRISTA EDOUARD PHILIPPE, EX PREMIER MACRONIANO, SEGUONO MELENCHON E CIÒ CHE RESTA DEI PARTITI REPUBBLICANO E SOCIALISTA (RETAILLEAU E GLUCKSMANN)…. DUE TERZI DEI FRANCESI NON VOGLIONO I SOVRANISTI AL GOVERNO MA I PARTITI PAGANO LE DIVISIONI DEL CENTROSINISTRA
Mentre arrivano numerose le candidature – soprattutto nella gauche – in vista delle presidenziali del 2027, i sondaggi vedono sempre il Rassemblement National in testa alle intenzioni di voto dei francesi. In crescita le opinioni favorevoli ad Edouard Philippe, l’ex premier di centrodestra, che potrebbe essere al ballottaggio l’avversario di Marine Le Pen o Jordan Bardella.
Secondo uno studio della società Toluna Harris Interactive, pubblicato stamattina, il Rn si conferma avanti, con risultati migliori nel caso il candidato sia il presidente Jordan Bardella piuttosto che Marine Le Pen. Il primo otterrebbe fra il 34 e il 35% dei voti, la seconda fra 32 e 33%.
I più accreditati ad affrontarli nell’area del centro macroniano sono due ex premier, Philippe e Gabriel Attal, rispettivamente al 19% e al 14%. Attal è tallonato da Jean-Luc Mélenchon, il leader della sinistra radicale de La France Insoumise, che proprio ieri sera, in tv, ha sciolto ogni riserva e si è candidato. Seguono, Raphaël Glucksmann (Place Publique, socialisti) e Bruno Retailleau (Républicains, destra). Mélenchon raccoglie il 12% delle intenzioni di voto, Glucksmann fra l’11 e il 12%, Retailleau il 13%.
(da agenzie)
