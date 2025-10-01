LA SQUADRA DELLO STATO EBRAICO SARÀ PRELEVATA ALL’AEROPORTO E SCORTATA FINO A UNA STRUTTURA “TOP SECRET” … VENDUTI FINORA APPENA SEIMILA BIGLIETTI. FUORI DALLO STADIO SONO ATTESI ALMENO DIECIMILA PRO PAL… SECONDO AVS “IL GOVERNO ITALIANO HA AUTORIZZATO IL MOSSAD AD AGIRE A UDINE”



Udine si prepara a ospitare, martedì prossimo 14 ottobre, la sfida di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, ma l’attesa ha assunto da giorni contorni che vanno ben oltre il calcio. La partita si giocherà in un clima di forte tensione, tra paure legate all’ordine pubblico, polemiche politiche e una prevendita fiacca che rischia di trasformare il Friuli in uno stadio semivuoto.

La data cade a pochi giorni dal secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023: un ricordo ancora vivo che ha riacceso le preoccupazioni per la sicurezza in tutto il Paese.

Per la squadra di Israele è previsto un alloggio «blindato»: la comitiva sarà prelevata all’aeroporto di Ronchi dei Legionari e scortata fino a una struttura top secret, con vigilanza h24 fino all’attimo in cui lascerà l’Italia. Il Viminale ha predisposto un massiccio piano di sicurezza. Udine sarà completamente presidiata da forze dell’ordine e reparti speciali.

Il prefetto ha annunciato controlli capillari lungo le principali vie d’accesso alla città e nei pressi dello stadio Friuli–Dacia Arena,

dove sono attese circa 6 mila persone sugli spalti e almeno 10 mila all’esterno, tra manifestanti, curiosi e forze di sicurezza.

Sono previsti check-point mobili, zone rosse e un piano straordinario di vigilanza su stazioni, parcheggi, aree sensibili e luoghi simbolici della comunità ebraica locale.

Il clima è stato ulteriormente surriscaldato dall’annuncio di presidi e cortei di gruppi pro-palestinesi: il Comitato per la Palestina ha già convocato un presidio per mercoledì 8 ottobre davanti alla Prefettura, mentre per il giorno della partita è previsto un corteo che, secondo le stime, potrebbe superare le seimila persone.

Intanto, sul fronte politico è esplosa una dura polemica. Alcuni esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra hanno denunciato presunti accordi tra il Governo e i servizi di sicurezza israeliani: «Il Governo italiano ha autorizzato il Mossad ad agire a Udine. Chiediamo quale mandato sia stato concesso, in quali casi sarebbero autorizzati a intervenire», hanno affermato Andrea Di Lenardo e Serena Pellegrino.

Le dichiarazioni hanno alimentato il dibattito, in serata è arrivata la smentita del Dipartimento di Pubblica Sicurezza: «Non è prevista alcuna presenza di servizi di intelligence stranieri a Udine per la partita».

Anche Marco Grimaldi (Avs) ha parlato di «decisione politicamente irresponsabile», accusando il Governo Meloni di «appaltare la sicurezza a un servizio segreto estero». La

Comunità ebraica ha espresso forte preoccupazione per il clima

(da agenzie)