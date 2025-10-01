AL CONVEGNO SULLA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA LA ZARINA, CAPO DI GABINETTO DI NORDIO, HA UTILIZZATO IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA RISERVATO AL MINISTRO ASSENTE

Il capo di gabinetto di Carlo Nordio Giusi Bartolozzi è stata a Capri con il marito per il convegno sulla digitalizzazione della giustizia il 4 e il 5 ottobre. Ed è stata la sola ad arrivare sull’isola a bordo di una motovedetta delle forze di polizia. Ovvero il dispositivo di sicurezza predisposto per il Guardasigilli. Che avrebbe dovuto parlare quel giorno ma all’ultimo momento ha disdetto tutto.

Repubblica scrive che la Guardia di Finanza ha confermato l’uso di una loro imbarcazione. Per raggiungere Capri partendo dal porto di Napoli, nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

La zarina di via Arenula

Bartolozzi si è guadagnata diversi epiteti in questi mesi. Tra cui quello di “zarina” di via Arenula. Dove, secondo le malelingue, conterebbe più del ministro. E il suo ruolo si è visto nel caso di Najem Osama Almasri. A Capri almeno altre due persone, con le stesse cautele di sicurezza, hanno viaggiato da Napoli a Capri sui traghetti normali. Con Bartolozzi c’era anche il marito, Gaetano Armao, professore universitario, avvocato e per un decennio vicepresidente della Regione Sicilia. Bartolozzi avrebbe anche provato a invitare qualcuno a bordo dell’imbarcazione. Ma quella domenica c’era brutto tempo.

Il parcheggio e Bartolozzi

Nei giorni scorsi il Foglio ha raccontato che Bartolozzi ha anche fermato le auto del vice ministro Francesco Paolo Sisto e del sottosegretario Andrea Ostellari a via Arenula. Impedendo di parcheggiare all’interno del ministero. E costringendoli a fare marcia indietro per ragioni di sicurezza. Perché alcune auto erano state incendiate nei giorni precedenti proprio vicino alla sede del ministero. Per ragioni di opportunità tutti avevano convenuto che le vetture dei vertici del ministero dovessero stare nel cortile.

(da agenzie)