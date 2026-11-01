JARED KUSHNER, GENERO DI DONALD, LA SPARA GROSSA: “PUTIN HA FINORA MOSTRATO MODERAZIONE NON USANDO ARMI NUCLEARI. È UN GRANDE UOMO DI POLITICA”

Con il segretario della Nato Mark Rutte “abbiamo parlato di Iran, Groenlandia ma soprattutto di Russia e Ucraina. Putin vorrebbe vedere la fine della guerra”. Lo ha detto Donald Trump, secondo qaunto riportato dall’agenzia Bloomberg.

Il presidente russo Vladimir Putin ha “dimostrato moderazione” non utilizzando armi nucleari nel conflitto con l’Ucraina, ha affermato l’inviato della Casa Bianca Jared Kushner, definendo il leader russo un “grande uomo di politica”. In un’ampia intervista per il podcast ‘MD Meets’, ripreso da Bbc, il genero di Donald Trump ha affermato di essere convinto che Putin desideri la pace.

“Finora Putin ha mostrato moderazione; ha accettato di non usare armi nucleari, il che ovviamente è un fatto di grande importanza, e ci ha rassicurato che non è questa la sua intenzione. È senza dubbio un grande uomo della politica, una figura storica”

“Durante le mie conversazioni in Cina con il presidente russo Vladimir Putin, ho dedicato molto tempo a discutere del fatto che vorrei vedere Putin porre fine a ogni aggressione militare contro territori in tutta Europa, nella speranza che si possa raggiungere un accordo tra Russia e Ucraina, e che lo si faccia rapidamente. Credo ci sia davvero una possibilità concreta”. Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che è stato un “onore incontrare a Mar-a-Lago il segretario generale della Nato Mark Rutte. Abbiamo discusso di molti argomenti e l’ho aggiornato sui miei colloqui con il Presidente Putin”

(da agenzie)