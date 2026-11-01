L’ASSE TRA PD E I CENTRISTI (MA ANCHE FRATOIANNI E BONELLI NON SEMBRANO CONTRARI): “SENZA INTESA SULL’UCRAINA NON SI CHIUDE IL PROGRAMMA” … NESSUN ACCORDO SULLA PATRIMONIALE

Elly Schlein avrebbe preferito evitarlo. Ma ieri la segretaria del Pd ha preso atto che sarà una riunione dei leader del centrosinistra a sciogliere i nodi. Meglio ripiegare su quella soluzione che il rischio di arrivare alle primarie con il caso Ucraina ancora aperto e dare a Giuseppe Conte un vantaggio.

L’altroieri sera Schlein ha chiamato due volte Peppe Provenzano, il responsabile Esteri del suo partito, che sta cercando di trovare la quadra sull’Ucraina, per capire che aria tirasse. Brutta, per il Pd, perché a quel tavolo era arrivato un testo preparato dal 5 stelle Riccardo Ricciardi in cui di ribadiva il no al sostegno militare, anche difensivo, a Kiev. Non è un caso dunque che la riunione per la politica estera, convocata per le 5 del pomeriggio di ieri, non si sia più tenuta. «Improvvisa assenza del rappresentante del M5S», ridacchiano i partecipanti al tavolo.

Ricciardi aveva altri impegni. E così è stato l’ennesimo rinvio. A domani, probabilmente. Il fatto è che se non riesce a lasciare aperta la questione Ucraina fino alle primarie, per Conte è un problema. Quello è il suo vero obiettivo.

Reso più difficile dal fatto che al tavolo della politica estera Provenzano, comunque, ha creato un’intesa con Iv (Enrico Borghi) e in qualche modo persino con Avs, che teme che con le primarie su Kiev i 5 Stelle possano sottrarre voti all’alleanza dei rosso-verdi e che perciò vuole chiudere un accordo. Perciò i dem e i centristi (ma Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli non sembrano contrari) hanno intenzione di mettere la questione sul tappeto: «Senza intesa sull’Ucraina non si chiude il programma».

Già, anche il leader M5S ha margini stretti, ma la sua abilità è nota, perciò gli alleati si aspettano una nuova mossa a sorpresa.

Pure il tavolo sul fisco è stato aggiornato a domani, alle nove. Ma su questo fronte, nonostante la fumata nera dell’altro ieri, sembra esserci maggiore ottimismo. Lo stesso Conte invita a «non drammatizzare»: «Ci sarà una sintesi. I super ricchi pagheranno», promette.

Fratoianni, che assieme a Bonelli ha fatto della patrimoniale la bandiera di Avs, si mostra ottimista: «Troveremo un accordo». E Bonelli assicura: «Il M5S capirà che il contributo dalle grandi ricchezze è ineludibile».

I centristi, però, sono alquanto freddi sull’argomento.

E Renzi, tranchant come al solito: «Basta tasse, anziché alzarle a chiunque, abbassiamole al ceto medio». Poi, al tavolo, il Pd spinge per far pagare le addizionali Irpef alle partite Iva beneficiate da Salvini, quelle con redditi più alti. Sembrano tutti d’accordo. Se ne riparlerà domani.

(da agenzie)