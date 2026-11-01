DURANTE IL CONFRONTO TELEVISIVO DI IERI SERA TRA I QUATTRO CANDIDATI, IL LEADER DEI POPOLARI SI È RIVOLTO IN MODO SGUAIATO ALL’EX SINDACA DI BARCELLONA E RAPPRESENTANTE DELLA COALIZIONE DELLE SINISTRE. È LEI, INSIEME A SANCHEZ, LA VINCITRICE DEL FACCIA A FACCIA .. MALE IL LEADER DI VOX SANTIAGO ABASCAL

Quattro candidati alla presidenza del Governo spagnolo, un faccia a faccia televisivo serratissimo e un insulto sessista che rischia di cambiare l’esito del voto del 29 novembre. E’ successo ieri in occasione dell’ultimo confronto tra i leader dei partiti che si contenderanno la Moncloa.

Due i blocchi in cerca di convincere l’elettorato indeciso, quello che potrebbe fare la differenza nonostante gli ultimi sondaggi (quelli di lunedì scorso, come vuole la legge spagnola) diano in vantaggio i partiti di destra: da un lato il fronte progressista con il premier Pedro Sánchez, candidato del partito socialista Psoe, e Ada Colau, ex sindaca di Barcellona e rappresentante della coalizione delle sinistre alternative del Frente Amplio; dall’altro Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partito Popolare e Santiago Abascal, a capo dell’estrema destra di Vox.

Il dibattito, ampiamente vinto dal tandem progressista Sánchez-Colau mentre è apparsa in grande difficoltà la sintonia tra i possibili futuri alleati di governo, è iniziato con la richiesta di Colau agli altri candidati di denunciare la violenza di genere, tutti l’hanno accolta, tranne Abascal.

Sánchez allora ha incalzato Feijóo: “Il signor Abascal non ha condannato la violenza di genere, glielo dica: perché non la condanna?”.

Feijóo ha continuato sulla linea del fango – ma annuncia che se dovesse perdere si dimetterà – che nello scorso faccia a faccia a due lo aveva fatto vincere su un Sánchez troppo cauto che però ieri sera ha ritrovato la grinta e l’ironia di vincente.

“Tra i patrioti qui presenti ci sono il signor Feijóo e il signor Abascal, ma l’unico ad aver prestato servizio militare e ad aver giurato fedeltà alla bandiera spagnola sono stato io”, dice agli avversari.

Ma è quando si è affrontato il tema della dana di Valencia, delle responsabilità dell’amministrazione dei popolari, che è avvenuto l’episodio che stamattina monopolizza il dibattito in Spagna. La leader del Frente Amplio ha contestato il fatto che il candidato del Pp continui ancora oggi a garantire l’immunità all’ex presidente della Generalitat Valenciana Carlos Mazón.

Feijóo le ha risposto: “Buona gestione significa mettersi alla guida di un’emergenza nazionale e non scappare da Paiporta. E lei, stia zitta (calladita, in spagnolo, ndr)”, portandosi l’indice alla bocca in posizione verticale.

Subito è intervenuto il premier socialista accusando l’avversario di machismo e chiedendo rispetto per Colau. Dopo il dibattito, Feijoo ha prima ridimensionato l’uscita – “Se ho dato fastidio a qualcuno, naturalmente ritiro la frase” – per poi riattizzare la polemica e giustificarsi spiegando che era solo un’espressione per ricordare l’inazione dei soci di governo (Colau all’epoca non era al governo) davanti alla strage di Valencia.

Colau ha replicato: “Non staremo zitte davanti agli assassinii delle donne e non staremo zitte domenica”, nelle urne. E “calladita”, che è in trending topic da ieri sera come tema più dibattuto sui social, rischia di pesare su un risultato nel quale il margine tra i due principali partiti, Pp e Psoe, sembrava negli ultimi sondaggi essersi assottigliato sempre di più.

(da Repubblica)