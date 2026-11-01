ZAIA NON CI METTE LA FACCIA PERCHE’ SA CHE LA LEGA POTREBBE PRENDERE POCHI VOTI ALLE PROSSIME POLITICHE – IL GOVERNATORE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA FEDRIGA SI È TIRATO INDIETRO E IL SUO COLLEGA IN LOMBARDIA, ATTILIO FONTANA, DICE DI NON RIESCIRE A PARLARE CON SALVINI: “LA LINEA È MOLTO DISTURBATA”

Matteo Salvini lo aveva detto al congresso di ottobre e lo ripete di nuovo, mentre si rincorrono voci di ogni tipo: «Io Luca lo sento. Leggo sui giornali delle fantasie assolute. Sarà parte della squadra, ma sul come ne parliamo io e lui. Ho letto che ha rifiutato di fare il vicesegretario: né gliel’ho chiesto né l’ha rifiutato».

Per la nomina della segreteria politica, nuovo organismo varato dal congresso straordinario di fine ottobre, doveva essere una questione di un paio di settimane ma ad un mese di distanza i nomi dei nove che saranno chiamati a farne parte rimangono nelle intenzioni e nel lavoro del segretario che, insieme al suo braccio destro Claudio Durigon, sta sondando ad ampio raggio figure adatte ad entrare nel gruppo dirigente del partito.

Il nome più ambito è naturalmente quello di Zaia perché è evidente che riuscire ad investire di una vicesegreteria l’ex governatore veneto, esponente dell’ala nordista che da mesi chiede una modifica della linea e dell’organizzazione della Lega, sarebbe un gran colpo politicamente parlando.

Ma il Doge non è convinto dell’opportunità di accettare la proposta. O non lo è ancora, perché amleticamente sta valutando tutti i pro e i contro, con sguardo sulle Politiche all’orizzonte. Chi ha respinto seccamente l’ipotesi di un coinvolgimento diretto è stato il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga.

La promessa di ripartire tutti uniti dopo il congresso non ha trovato riscontro nei passi successivi. In uno in particolare: la sostituzione del capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, che ha pagato l’esposizione mediatica contro la linea del segretario.

Ieri il presidente della Lombardia Attilio Fontana, parlando a Radio 24, è tornato sul tema: «Al di là che Romeo non ha mai accusato, attaccato o criticato in maniera grave la linea del partito, ha solo fatto delle proposte e semplicemente detto che andavano risottolineati dei valori tipici della Lega che secondo lui erano stati un po’ dimenticati.

Se questa è un’accusa per la quale si deve essere estromessi dal proprio ruolo è una cosa che io non condivido minimamente». Il governatore lombardo ha poi aggiunto che con Salvini non ha più avuto «occasione di parlare», neanche al telefono, perché «la linea è molto disturbata».

Insomma, il clima interno non è dei più concordi e questo spiega la difficoltà a trovare la quadratura del cerchio. Nessun problema, invece, nella Lega giovani che domani si ritrova a congresso all’Auditorium della Fiera di Verona. Dopo sette anni passa la mano il deputato Luca Toccalini, salviniano a prova di bomba.

Al suo posto dovrebbe essere eletto (ma non ci sono dubbi) Alessandro Verri, 31 anni, capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Milano, a sua volta allineato con il segretario.

(da “Corriere della Sera”)