“CI SONO ANCHE ALCUNE CHIAMATE DI GIANNI DE GENNARO TRA LE TELEFONATE RICEVUTE SUL CELLULARE DI PAOLO BORSELLINO, MAI ACQUISITE IN 34 ANNI DI INCHIESTE E NASCOSTE SU RICHIESTA DEL VIMINALE” … NEI TABULATI IN MANO ALLA PROCURA DI CALTANISSETTA CI SONO DEI “BUCHI”: ALCUNI GIORNI NON RISULTANO. MANCANO ANCHE LE CHIAMATE DEL 19 LUGLIO, IL GIORNO DELLA STRAGE. EPPURE LA MOGLIE DI BORSELLINO, AGNESE PIRAINO, NEL 1995 MISE A VERBALE CHE A PRANZO IL MARITO AVEVA RICEVUTO UNA TELEFONATA DA ANTONIO MANGANELLI, DIRIGENTE DELLO SCO, BRACCIO DESTRO DI DE GENNARO E FUTURO CAPO DELLA POLIZIA

Siamo tutti talmente concentrati ad analizzare le lettere di Gianni De Gennaro, e le sue auto-assoluzioni, che forse stiamo perdendo di vista la domanda più importante: perché si è ucciso? Quali sono i misteri e i segreti che si porta nella tomba? E soprattutto, di cosa aveva paura?

Domenica scorsa, sul “Giornale” Filippo Facci ha tirato fuori una notizia ignorata colpevolmente da tutti gli altri giornalisti: nelle ore successive alla morte di Paolo Borsellino: furono fatte sparire tutte le telefonate in entrata del magistrato, nei giorni precedenti alla sua morte. I tabulati di quelle telefonate sono spuntate ora a sorpresa nelle mani della procura di Caltanissetta.

Oggi Facci torna alla carica: “Ci sono anche alcune chiamate di Gianni De Gennaro tra le telefonate ricevute sul cellulare di Paolo Borsellino mai acquisite in 34 anni di inchieste e nascoste su richiesta del Viminale”. Racconta facci che “l’ex capo della polizia appariva schermato dal mittente ‘Immobiliare Cenisio’.

Nei tabulati ci sono anche dei “buchi”, alcuni giorni che non risultano: mancano le chiamate del 19 luglio, il giorno della strage, e quelle del 10 luglio.

Eppure Agnese Piraino, moglie del magistrato, nel 1995 mise a verbale che a pranzo, il giorno dell’attentato, il marito aveva ricevuto una telefonata da Antonio Manganelli, dirigente dello Sco (Servizio centrale operativo, struttura investigativa della polizia) e braccio destro di De Gennaro e futuro capo della Polizia. Subito dopo, raccontò, Borsellino si affrettò ad annotare qualcosa sull’agenda rossa, mai più ritrovata.

Il 10 luglio Borsellino era passato proprio dallo Sco per interrogare il pentito Leonardo Messina, che gli stava parlando delle infiltrazioni di Cosa Nostra nella Ferruzzi di Raul Gardini.

Quello stesso giorno, secondo la ricostruzione di Facci, Pansa e Manganelli lo chiamarono per fissargli un incontro con il capo della polizia Vincenzo Parisi.

Il colloquio durò un’ora e mezza. Carmelo Canale, collaboratore del magistrato, ha raccontato che Borsellino ne uscì “arrabbiatissimo con il capo della polizia”, che “sponsorizzava molto Giammanco”.

Conclude Facci: “Parisi sosteneva il procuratore capo di Palermo, Pietro Giammanco, l’uomo che si appoggiava sui fidati pm Pignatone, Lo Forte, Natoli e Scarpinato e che, in segreto, lavorando coi carabinieri del Ros, Borsellino contava di poter presto arrestare”.

Le migliori analisi su Gianni De Gennaro uscite in questi giorni sono quelle di Roberto Saviano, su “Repubblica”: “Ci sono due De Gennaro: il primo è l’investigatore di cui Falcone e il pool si fidavano. Il secondo è il De Gennaro dei palazzi, che dalle indagini passa agli equilibri dello stato e non torna più indietro”.

È una analisi efficace, e quel che più conta è che è vera. Negli ultimi mesi di vita, Giovanni Falcone aveva ormai chiuso i suoi rapporti con il super-poliziotto calabrese, per il diverso approccio sulla lotta alla mafia.

De Gennaro, in quella fase vicedirettore della DIA, premeva per un approccio più “morbido”, mentre il magistrato, reduce dal Maxiprocesso, aveva capito che dopo gli arresti eccellenti era arrivato il momento di salire di livello e dare la caccia al Potere politico romano.

Secondo Carmelo Carrara, uno dei magistrati del pool antimafia fra il 1984 e il luglio 1992, “c’era un’intesa particolare fra Falcone e De Gennaro ma dopo il 1989, con il fallito attentato dell’Addaura, accadde qualcosa: i rapporti cambiarono. Falcone aveva sempre lavorato con polizia e finanza. Ecco perché la scelta di iniziare a lavorare con Mario Mori, che era stato fino al 1990 comandante del gruppo carabinieri Palermo e poi al Ros, doveva aver pesato di certo nei rapporti con De Gennaro”.

Falcone, dopo la rottura con GDG, mette nel mirino i primi inquilini dei Palazzo romani, considerati il vertice della piramide criminale tra Mafia e Potere. Quando le strade tra il magistrato e lo Sbirro si separano, nel 1994 comincia la carriera di De Gennaro nei “Palazzi”, all’ombra del capo della polizia Vincenzo Parisi, suo fedelissimo vice. Insieme ad Antonio Manganelli e Alessandro Pansa, DEG era la punta di ariete della task force messa in piedi da Parisi.

Qui serve un piccolo off-topic per contestualizzare.

Vincenzo Parisi, morto “in servizio” nel 1994 in una stanza di un hotel di Cortina, nel 1992 ebbe diversi incontri con Paolo Borsellino. In particolare uno, che sarebbe avvenuto (secondo Carmelo Canale, collaboratore storico del magistrato) due giorni prima della strage di via D’Amelio.

Borsellino arriva a Roma per incontrare il ministro Nicola Mancino e trova Parisi con Bruno Contrada, all’epoca alto dirigente del Sisde. In ballo, il pentimento del mafioso Gaspare Mutolo che stava “cantando” in gran segreto con il magistrato. Scriveva Guido Ruotolo sul “manifesto”, nel 1996: “C’è qualcosa che non quadra: Mutolo annuncia di voler “parlare” di Contrada e Contrada si fa trovare al Viminale per parlare con Borsellino proprio del pentimento di Mutolo. A Mestre, il neo pentito ha aggiunto: “Borsellino non capiva come mai Parisi e Contrada sapessero che stavo collaborando, una cosa tenuta segretissima”.

Dunque, come interpretare il colloquio “a due” nel quale Contrada scopre le carte e rivela a Borsellino di sapere quello che non doveva sapere? E’ un avvertimento? E’ già una condanna a morte annunciata?”. Certo è che Borsellino tornò da quell’incontro sconvolto e “fumava due sigarette contemporaneamente”.

Parisi fu lui il ‘maestro’ di quel “De Gennaro 2” che per oltre trent’anni ha attraversato destra, sinistra e centro tenendo a bada il Potere dei Palazzi romani grazie a quegli hard-disk zeppi di tutti i misteri del Belpaese, finché un triste giorno qualcuno ci ha messo le mani (vedi il furto del borsone al marito agente del Dis della segretaria di De Gennaro). A quel punto, era saltata la sua “polizza-vita”….

(da Dagoreport)