L’INCHIESTA DI “REPORT”: A ORGANIZZARE GLI EVENTI DI FDI, DA ATREJU A FENIX, È MARTIN AVARO, EX MILITANTE DI FORZA NUOVA CHE CANTAVA “HO IL CUORE NERO E ME NE FREGO”. DA QUANDO LA MELONI È AL GOVERNO, PALAZZO CHIGI HA AFFIDATO ALLA SUA SOCIETÀ DUE COMMESSE DA 180 MILA EURO PER REALIZZARE LE DIVISE DEI COMMESSI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO… E I GAZEBO DI FDI? PRODOTTI IN CINA

“Prima gli italiani”, recita la maglietta ufficiale di Fratelli d’Italia. Per sapere chi l’ha cucita, però, bisogna fare un viaggio di diverse migliaia di chilometri, fino alla periferia di Dacca, in Bangladesh. Qui, nella fabbrica della multinazionale canadese Gildan, che produce le t-shirt del partito della presidente del Consiglio, un operaio specializzato racconta di lavorare sei giorni alla settimana per uno stipendio base di 90 euro al mese.

È una delle scoperte dell’inchiesta di Luca Bertazzoni che andrà in onda domenica su Rai3, a Report. Un viaggio negli affari dei fornitori di FdI, dagli abiti su misura per i commessi di Palazzo Chigi alle fabbriche asiatiche del tessile.

Il protagonista della storia è Martin Avaro, vecchia conoscenza di Report, ex militante di Forza Nuova. Nel documentario Nazirock di Claudio Lazzaro, del 2008, lo si vede cantare “Ma io ho il cuore nero e me ne frego” tra i saluti romani dei camerati.

Oggi con la sua Italica Solution organizza gli eventi dei meloniani, da Atreju a Fenix, la festa dei giovani del partito, e gestisce la vendita del merchandising ufficiale. Ma ha trovato anche un altro ramo d’attività. Nel 2022, l’anno dell’avvento di Meloni al governo, fonda con un altro ex Forza Nuova, Andrea Di Cosimo, la Mr Tailor. Il capitale sociale è di 2 euro: uno a testa.

Nel 2024 e nel 2025 arrivano due affidamenti diretti da Palazzo Chigi, per complessivi quasi 180mila euro: la società deve realizzare le divise dei commessi delle anticamere della Presidenza del Consiglio. Ha due dipendenti. Nel negozio romano di Mr Tailor spiegano ai giornalisti che gli abiti vengono fatti a Napoli.

“È bravo, ci fa un ottimo prezzo, ci collaboriamo da anni”, dice di Avaro Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di FdI. Quando Bertazzoni gli fa notare la coincidenza tra il fornitore del partito e quello di Palazzo Chigi, Donzelli la prende male: “Vi dovreste vergognare di chiedere di vedere il pedigree politico di chi lavora”. Gli affidamenti, riconosce il giornalista, rientrano nelle soglie previste per le procedure senza gara. Donzelli si inalbera: “A me questo modo di fare giornalismo fa schifo”.

Poi ci sono le magliette. Il prezzo è di 12 euro (quasi 24 con Iva e spedizione). In un rivenditore romano della Gildan, Report trova t-shirt a 2 euro e mezzo, anche meno per grandi ordinativi. Quanto ricavi il partito dalla vendita dei gadget, Donzelli dice di non saperlo. Bertazzoni mostra la maglietta al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Prima gli italiani”, legge il ministro, che aggiunge: “Prima i prodotti italiani”. Il giornalista gli fa guardare l’etichetta: Bangladesh. “Io non mi occupo di quello che fa il partito”, si schermisce Urso. Gli fa effetto sapere in quali condizioni lavorano gli operai bengalesi? “Non mi fa nessun effetto perché so quello che abbiamo fatto”. Donzelli obietta che le t-shirt italiane hanno costi di produzione “spropositati”. Dalla Cina, per inciso, secondo Report arrivano anche i gazebo di FdI, in vendita a 500 euro. Il seguito dell’inchiesta si svolge ad Ashulia, nel distretto industriale di Dacca, dove la Gildan ha circa 6mila dipendenti.

“Se mi vedono mi licenziano”, dice un operaio che si rifiuta di parlare. Due colleghi accettano di farlo lontano dalla fabbrica. Uno lavora nel reparto tintoria, otto ore al giorno più gli straordinari. L’altro spiega che avrebbe bisogno di almeno il doppio dello stipendio per mantenere la famiglia: ha dovuto trovarsi un secondo lavoro.

(da Il fatto Quotidiano)