E’ MORENO PISTO, DIRETTORE DI NOWMAG, IL GIORNALISTA CHE HA CHIESTO ALLA DONNA DELLE PULIZIE DI MENTIRE PER FARSI APRIRE LA PORTA DAGLI ALTRI CONDOMINI… AVREBBE DATO FALSE GENERALITA’… I CARABINIERI INDAGANO

È Moreno Pisto, direttore di Mowmag, l’uomo che avrebbe tentato di entrare nel condominio romano in cui vive Sigfrido Ranucci, presentandosi con false generalità e chiedendo alla donna delle pulizie di aiutarlo a farsi aprire la porta dagli altri inquilini.

A riferirlo è stato lo stesso Ranucci, che in un post su Facebook ha fatto anche il nome della testata con cui Pisto collabora e ricordato che il giornalista collabora con la trasmissione Rai Filo Rosso. «Pisto si è giustificato dicendo che sta semplicemente facendo il suo lavoro, di questo non ho dubbi. Bisogna capire per conto di chi», ha commentato. Nel post, l’ex conduttore di Report sottolinea che il giornalista «si definisce meloniano».

Il tentativo di intrufolarsi nella casa di Ranucci

Il caso risale alla mattina di ieri 2 ottobre. Secondo la denuncia di Ranucci, il giornalista avrebbe cercato di accedere al condominio dove si trova l’appartamento nella sua disponibilità fornendo false generalità. Per riuscirci avrebbe coinvolto la donna delle pulizie, chiedendole di suonare agli altri inquilini e di mentire sulla propria presenza. A insospettire la donna sarebbe stata soprattutto una domanda del giornalista, ovvero quali fossero entrate e uscite dall’edificio. A quel punto l’addetta alle pulizie si sarebbe rifiutata di fornire le informazioni.

I due davanti la porta di Ranucci

La situazione avrebbe poi insospettito anche gli altri residenti. Un inquilino avrebbe trovato davanti alla porta dell’appartamento di Ranucci due persone, un uomo e una donna, che si sarebbero presentati come addetti alle pulizie. Secondo quanto riferito dal giornalista, i due avevano un accento campano e si sarebbero mostrati «in evidente imbarazzo» quando gli è stato chiesto conto della loro presenza. Per Ranucci, però, si trattava di una copertura. «Si sono falsamente presentati come operatori per fare pulizia nell’appartamento».

Le indagini

Ora sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Gli investigatori hanno raccolto le testimonianze degli inquilini e della donna delle pulizie e acquisito le immagini delle telecamere del condominio. L’attenzione degli inquirenti, spiega Ranucci, è rivolta soprattutto alla contemporanea presenza dell’uomo e della donna davanti all’appartamento. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella della violazione di domicilio. Il caso arriva dopo mesi in cui la vicenda di Ranucci è stata al centro di diverse trasmissioni televisive. Lo stesso giornalista, nel suo post, indica Filo Rosso come la trasmissione che «da mesi sta conducendo trasmissioni di delegittimazione nei miei confronti».

(da agenzie)