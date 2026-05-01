IL FALLIMENTO DEL SISTEMA SANITARIO ITALIANO: LE PERSONE SONO COSTRETTE A RINUNCIARE ALLE CURE. SECONDO L’OCSE, QUASI L’8% DEGLI ITALIANI NON PUO’ PROSEGUIRE LE TERAPIE PER I TEMPI ECCESSIVI. A CIÒ SI AGGIUNGE LA BASSA COPERTURA PUBBLICA PER LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E ODONTOIATRICHE, CHE SPESSO SPINGE I PAZIENTI A PAGARE PER ACCEDERE PIÙ RAPIDAMENTE AI PRIVATI
SI CREA UNA FORTE DISUGUAGLIANZA, IN BARBA ALLA COSTITUZIONE (ART. 32: “LA REPUBBLICA TUTELA LA SALUTE COME FONDAMENTALE DIRITTO DELL’INDIVIDUO E INTERESSE DELLA COLLETTIVITÀ, E GARANTISCE CURE GRATUITE AGLI INDIGENTI”)
Le lunghe liste d’attesa rappresentano il principale ostacolo nel sistema sanitario italiano, causando nel 2023 la rinuncia alle cure mediche necessarie da parte del 7,6% della popolazione.
A ciò si aggiunge la bassa copertura pubblica per le prestazioni ambulatoriali e odontoiatriche, che spesso spinge i pazienti a pagare di tasca propria per accedere più rapidamente ai fornitori privati. Ciò crea una forte disuguaglianza: nel 2024, gli adulti a rischio di povertà erano oltre 2,5 volte più propensi a segnalare bisogni sanitari insoddisfatti rispetto alla popolazione generale. Lo rileva il report dell’Ocse ‘Profilo della Sanità 2025: Italia’ presentato oggi al Cnel.
L’eccessiva lunghezza delle liste d’attesa ha interessato 2,7 milioni di persone, quasi il doppio rispetto agli 1,5 milioni registrati nel 2019, a indicare come la pandemia abbia acuito un problema di vecchia data. I ritardi si concentrano nei punti di accesso alle cure specialistiche: le visite iniziali e gli esami diagnostici hanno rappresentato oltre il 60% di tutti gli ostacoli all’accesso legati ai tempi di attesa, superando di gran lunga i problemi relativi alle fasi successive del trattamento.
Per combattere i tempi di attesa sempre più lunghi, l’Italia ha lanciato il Piano nazionale per la gestione delle liste d’attesa.
(da agenzie)
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