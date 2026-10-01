CAMPITIELLO, GINECOLOGA, È STATA SCELTA PER GUIDARE IL NUOVO MAXI-ORGANISMO MINISTERIALE, PREFERITA A PROFILI DI LIVELLO TECNICO MOLTO ELEVATO – “DOMANI”: “IL MINISTRO SCHILLACI SEMBREREBBE ORMAI RIDOTTO AL RUOLO DI CHI SI LIMITA A RATIFICARE DECISIONI PRESE ALTROVE”

Non bastava la rete familiare già ampiamente nota ai vertici del governo tra palazzo Chigi e il ministero dell’Agricoltura: il metodo cognati sembra fare il suo ingresso ufficiale anche al ministero della Salute.

E così sbarca in quegli uffici il compagno della sorella (hanno anche un figlio) di Maria Rosaria Campitiello, moglie del viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli di Fratelli d’Italia. Il nominato si chiama Raffaele Ianniello: collocato dal 1° settembre all’ufficio 5 del Dipartimento della Prevenzione, della Ricerca e delle Emergenze Sanitarie.

Una struttura strategica che gestisce il Centro nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie (Ccm) e il National Health Prevention Hub, posta alle dirette dipendenze del Dipartimento guidato dalla ginecologa salernitana.

Il funzionario è passato dall’Usmaf Campania e Basilicata, direttamente alla struttura romana. Con un atto peraltro firmato da Campitiello, che è stata recentemente scelta per assumere la guida del nuovo maxi-organismo ministeriale, preferita rispetto ad altri profili di elevato livello tecnico come Pierluigi Sarchi e Antonio D’Urso, al cospetto di un ministro Orazio Schillaci che sembrerebbe ormai ridotto al ruolo di chi si limita a ratificare decisioni prese altrove.

L’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria è stato poi ridisegnato dal decreto-legge Pa come ufficio dirigenziale generale alle dirette dipendenze del ministro.

Una rimodulazione che pone Campitiello al vertice di un centro di potere dotato di uffici di grande peso, destinati a veicolare un’ampia quota di fondi ministeriali e che vedrebbe incorporare anche la casella lavorativa assegnata al compagno della sorella. Sul tema è intervenuta duramente la deputata M5s Marianna Ricciardi: «A giugno 2024 Meloni fa un decreto sulle liste d’attesa a quattro giorni dalle europee, annunciando sanzioni e controlli.

A distanza di due anni quell’organismo non è mai partito. Poi, si modifica per concentrare potere nelle mani del vertice — che sembra essere il familiare di un membro del governo —, dimostrando di saper fare benissimo i propri interessi. Mentre i familiari dei ministri accumulano poltrone, l’unica cosa che otterranno i cittadini sarà uno spreco di risorse senza alcun miglioramento delle liste d’attesa».

(da “Domani”)