SENZA I 200 MILIARDI DEL PNRR PORTATI NEL 2022 DA CONTE E DRAGHI IN DOTE AL GOVERNO MELONI, ANCHE LA MINIMA CRESCITA DELLO 0,5% NON SAREBBE MAI AVVENUTA E LA PROMOZIONE L’ARMATA BRANCA-MELONI LA VEDEVA COL BINOCOLO,,, IL BELPAESE DEI MELONI REGISTRA I SALARI TRA I PIÙ BASSI D’EUROPA, FERMI A DIECI ANNI FA, CHE ABBASSANO SEMPRE DI PIU’ IL NOSTRO POTERE D’ACQUISTO



La grancassa suonata a tutto volume in gloria della Statista della Sgarbatella da parte dei media filo-governativi sulla decisione di Fitch di promuovere il rating italiano, portandolo a BBB+, ha ricevuto l’atteso controcanto al termine dell’editoriale di Federico Fubini sul “Corriere della Sera’’ di ieri, intitolato ‘’L’Italia promossa. E adesso?’’.

L’articolo mette in risalto due dati inconfutabili. Primo: senza i 200 miliardi del Pnrr, portati nel 2022 da Conte e Draghi in dote al governo Meloni, la promozione di Fitch l’Armata Branca-Meloni la vedeva col binocolo.

Il Belpaese dei Meloni registra i salari che sono fermi a dieci anni fa, tra i più bassi d’Europa.

A proposito della cuccagna del Pnrr, scrive Fubini: “Malgrado i vasti e numerosi cantieri del Piano nazionale di ripresa nel 2025 — che si chiude tra meno di un anno — il Paese crescerà metà di quanto previsto inizialmente, dello 0,5% o poco più”.

Sul secondo punto, si legge: “E malgrado i continui record dell’occupazione, ai dati più recenti sale verso nuovi record anche la quota di abitanti a rischio di povertà o esclusione sociale: quasi un quarto del totale’’.

‘’Com’è possibile avere allo stesso tempo più occupati, ma più poveri?’’, argomenta il vice direttore del ‘’Corriere”. “Il nesso è nelle inefficienze del sistema: ogni ora lavorata in Italia produce in media il 20% di reddito in meno rispetto alla Germania e il 14% in meno della Francia (secondo la banca dati della Commissione europea). E questo scarto di produttività, a differenza dello spread finanziario, in questi anni sta continuando ad allargarsi”, conclude Fubini..

Infatti, i salari reali in Italia all’inizio del 2025 erano del 7,5%

inferiori rispetto a inizio 2021. In questi anni, quindi, i salari nominali sono aumentati, tuttavia non abbastanza per recuperare le perdite dovute all’inflazione, rendendo più bassi i salari reali, abbassando così il nostro potere d’acquisto.

La Retribuzione Annua Lorda (RAL) media si aggira attorno ai 32.000 euro, ma lo stipendio netto mensile è di circa 1.700-1.850 euro.

Morale della favola: senza i miliardi del Pnrr accompagnati da salari da sopravvivenza, anche la minima crescita dello 0,5% non sarebbe mai avvenuta.

Un altro punto di cui tenere conto è il ‘’Fiscal Drag’’, o drenaggio fiscale, vale a dire l’aumento della pressione fiscale dovuto all’inflazione, in cui i redditi nominali aumentano ma il potere d’acquisto rimane lo stesso o diminuisce, portando i contribuenti in scaglioni di reddito più alti e facendogli pagare più tasse senza un reale miglioramento del loro benessere.

Ebbene, il “Fiscal Drag” ha aumentato il gettito IRPEF di 17 miliardi nel lavoro dipendente e di 25 mld se vengono messi dentro anche i pensionati. Significa che l’eventuale taglio delle aliquote in manovra non è un vero taglio di tasse ma la mitigazione di un inasprimento delle tasse sul ceto medio in questi ultimi due anni

(da Dagoreport)

This entry was posted on lunedì, Settembre 22nd, 2025 at 20:25 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.