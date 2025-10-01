I DUE ESPONENTI DEM SONO ACCUSATI DI “NON AVER PROTETTO” GLI AGENTI FEDERALI DEL L’UFFICIO IMMIGRAZIONE, INVIATI PER DARE LA CACCIA AGLI STRANIERI ILLEGALI – PRITZER HA RISPOSTO DANDO DEL “DEMENTE” AL TYCOON. MA NEL PAESE AUMENTANO LE INQUIETUDINI DI CHI RITIENE CHE IL COATTO DELLA CASA BIANCA STIA FACENDO LE PROVE GENERALI PER UNA SVOLTA AUTORITARIA



Nell’infinito monologo trumpiano fatto di insulti, intimidazioni e minacce, stavolta sono finiti nel mirino il governatore dell’Illinois, JB Pritzker, e il sindaco di Chicago, Brandon Johnson. Il presidente degli Stati Uniti ha invocato l’arresto dei due democratici, accusandoli di «non aver protetto» gli agenti federali dell’Ice, l’ufficio immigrazione, inviati in città per dare la caccia agli immigrati illegali.

«Il sindaco di Chicago dovrebbe finire in prigione per non aver protetto gli agenti Ice! Anche il governatore Pritzker!», ha scritto Trump sul social Truth. L’ultimo post ha aumentato le inquietudini di chi ritiene che il presidente stia facendo le prove generali per una svolta autoritaria.

Il tycoon considera legittimo solo il proprio potere. Stavolta, però, lo scontro ha scatenato una questione psichiatrica, dopo che Pritzker, miliardario pragmatico dall’humor sottovalutato, e

potenziale candidato presidenziale nel 2028, ha risposto alla sua maniera, accusando Trump di essere un demente.

«Quest’uomo – ha detto il governatore in un’intervista telefonica al Chicago Tribune – soffre di demenza. Ha qualcosa bloccato nella testa. Non riesce a toglierselo dalla mente. Non legge, non si aggiorna, è solo qualcosa nei recessi del cervello che lo spinge a prendersela con queste città».

Negli ultimi mesi Trump ha più volte chiesto pubblicamente al dipartimento di Giustizia di mettere sotto inchiesta i suoi avversari, e la procuratrice generale Pam Bondi è parsa pronta a eseguire gli ordini.

Al momento siamo solo alla retorica, ma la richiesta di arrestare due esponenti democratici arriva una settimana dopo l’appello di Trump ai vertici militari a usare le città americane come «campo d’addestramento» per allenarsi contro i «nemici», ma anche poche ore dopo l’invio della Guardia Nazionale a Chicago e l’aver evocato l’Insurrection Act, una legge emergenziale del 1807 che permette l’impiego dei soldati per ristabilire l’ordine pubblico. Pritzker ha detto che non si farà intimidire.

«Trump – ha scritto su X – adesso chiede l’arresto di rappresentanti eletti che stanno controllando il suo potere. Cos’altro manca sulla strada verso un pieno autoritarismo?».

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Ottobre 9th, 2025 at 17:18 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.