MA QUESTI CRIMINALI LO SANNO CHE STANNO PARLANDO DI ESSERI UMANI?



“Mio figlio vuole che risparmi una parte del Libano così che lui possa distruggerla in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, ce ne sarà abbastanza per tutti”

Ad affermarlo è stato il ministro della Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, durante un’intervista trasmessa dal network Canale 7, nella quale ha rivelato le parole del figlio, Benya Smotrich, rimasto ferito nel sud del Libano all’inizio del conflitto tra Israele ed Hezbollah.

Smotrich si è inoltre detto convinto che “la guerra in corso si concluderà con un cambiamento dei confini per Israele.

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Maggio 5th, 2026 at 20:32 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.