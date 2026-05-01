IL MINISTRO DELLE FINANZE DELLO STATO EBRAICO, BEZALEL SMOTRICH: “MIO FIGLIO VUOLE CHE RISPARMI UNA PARTE DEL LIBANO COSÌ CHE LUI POSSA DISTRUGGERLA IN SEGUITO. GLI HO DETTO DI NON PREOCCUPARSI, CE NE SARÀ ABBASTANZA PER TUTTI”
MA QUESTI CRIMINALI LO SANNO CHE STANNO PARLANDO DI ESSERI UMANI?
“Mio figlio vuole che risparmi una parte del Libano così che lui possa distruggerla in seguito. Gli ho detto di non preoccuparsi, ce ne sarà abbastanza per tutti”
Ad affermarlo è stato il ministro della Finanze israeliano, Bezalel Smotrich, durante un’intervista trasmessa dal network Canale 7, nella quale ha rivelato le parole del figlio, Benya Smotrich, rimasto ferito nel sud del Libano all’inizio del conflitto tra Israele ed Hezbollah.
Smotrich si è inoltre detto convinto che “la guerra in corso si concluderà con un cambiamento dei confini per Israele.
(da agenzie)
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