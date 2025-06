SONO 15 ANNI CHE IL GIORNALISTA E’ DIRETTORE DEL TG DI LA7: SEMPLICE BILANCIO O ADDIO?

Un criptico post su Instagram di Enrico Mentana agita il pubblico che lo segue da anni. “Il 2 luglio saranno 15 anni da quando presi la guida del tg di La7. Un grande viaggio anche per me che avevo vissuto i primi 12 anni del Tg5 e da redattore ne avevo trascorsi 9 al Tg1. Tutti intensissimi ed esaltanti. Tutti affrontati come fosse ‘per sempre’, senza mai pensare a un altrove, a cosa fare dopo – scrive il direttore su Instagram – Ma il più grande insegnamento è un altro: devi capire tu quando è il momento di staccare, senza che siano gli altri, o il pubblico, a dirtelo”.

Semplice bilancio legato all’anniversario del suo ingresso da direttore al tg di La 7 o addio per il giornalista che nel gennaio scorso ha compiuto 70 anni? Intanto i telespettatori del suo tg commentano allarmati con grande confidenza: “Chicco qua va tutto una merda, non puoi abbandonarci alla vigilia della terza guerra mondiale” scrive uno di loro

(da agenzie)