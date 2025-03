LA “COLPA” DI GIACOMO SALVINI È DI ESSERE L’AUTORE DI “FRATELLI DI CHAT”, IL LIBRO IN CUI SI RACCONTANO I RETROSCENA DEL PARTITO DI GIORGIA MELONI DAL 2018 AL 2024 TRAMITE LE CHAT WHATSAPP DI MINISTRI, DIRIGENTI E PARLAMENTARI MELONIANI E NEL QUALE FAZZOLARI DEFINIVA MATTEO SALVINI “IL MINISTRO BIMBOMINKIA”



“Finché c’è questo pezzo di merda non parlo”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Copasir, lo ripete due volte. Prima di entrare dall’ingresso laterale della Camera dei Deputati, attorniato dal suo staff, si rivolge così al cronista del Fatto Giacomo Salvini in compagnia di altri due colleghi.

I giornalisti si erano avvicinati al deputato e braccio destro di Giorgia Meloni per fargli qualche domanda sui fatti del giorno. Donzelli, però, ha risposto in maniera stizzita parlando con gli altri due giornalisti. “Con onestà e sincero vi dico che finché c’è questo pezzo di merda non parlo coi giornalisti – ha attaccato il responsabile organizzazione di FdI – con affetto”.

Di fronte all’imbarazzo e alle rimostranze dei colleghi, Donzelli ha aggiunto: “Io capisco che per rispetto a lui, allora non parlate con me ma io finché c’è questo pezzo di merda non parlo”, ha ripetuto. A richiesta di spiegazione, il responsabile organizzazione di FdI ha aggiunto che non aveva intenzione di “mettersi a discutere” sul motivo degli insulti spiegando solo che così “non è il modo, ne parleremo in tribunale”.

Il giornalista del Fatto, in imbarazzo, ha detto: “Me ne vado per loro…”.

Donzelli si riferisce al libro Fratelli di Chat scritto dal cronista del Fatto per la casa editrice “Paper First” in cui si raccontano l’ascesa e i retroscena del partito di Giorgia Meloni dal 2018 al 2024 tramite le chat whatsapp della premier, ministri, dirigenti e parlamentari di Fratelli d’Italia. Alcuni di questi hanno annunciato un esposto al garante della privacy.

(da Il Fatto Quotidiano)

This entry was posted on martedì, Marzo 25th, 2025 at 20:06 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.