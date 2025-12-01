DALLE BANDE DI RAGAZZINI VIOLENTI A UNA PRATICA SESSUALE IL PASSO E’ BREVE?



«Viviamo in mezzo alle gang bang… baby gang… Anche questo è un fenomeno che va controllato». Stava parlando delle politiche in materia di disagio giovanile durante un evento della campagna a San Donà di Piave (Venezia) per le ultime regionali in Veneto, ma è bastato un scambio di sillabe per trasformare il grave problema delle bande di ragazzini violenti («baby gang») in un meno serio (e involontario) riferimento a una pratica sessuale collettiva («gang bang»).

Protagonista della gaffe pubblica è Sergio Vallotto, segretario della Lega in provincia di Venezia in lizza per il ruolo di prossimo vicesindaco del capoluogo lagunare. Lo scivolone

risale allo scorso 14 novembre ed è finito in un video che da allora non ha smesso di circolare.

(da agenzie)

