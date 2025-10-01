IL FUMO FA MALE AL SOVRANISMO… VOGUE FA CHIC, SONO PRODOTTE DALLA BRITISH AMERICAN TOBACCO



Erdogan le dice di smettere di fumare, ma Meloni, patriota fino al filtro, si accende una Vogue: sigaretta della British American Tobacco, la stessa che si è comprata le MS. Il fumo fa male, al sovranismo.

Lo ammetto, io da Giorgia Meloni, presidente del consiglio al maschile, anche se è una bella donna certificata da Donald Trump, mi sarei aspettato che partisse de capoccia contro Erdogan quando le ha detto che doveva smettere di fumare.

O quantomeno un’elegante e meno evidente ginocchiata in quelle palle turche. Che poi non si diceva “fumare come un turco”? Quale è il colmo per un presidente della Turchia? Dire al premier (maschile) italiano di smettere di fumare. E quale è il colmo per un presidente del consiglio italiano, sovranista, campanilista, nazionalista, ita(g)lianista, confinista, tutta a favooooore dei prodotti di origine nazionale controllata certificata ita(g)liana pura? Fumare le Vogue.

Sigarette oramai della BAT, la British american Tobacco, la stessa multinazionale che si è comprata le MS. E già, addio Nazionali, Nazionali senza filtro, addio Esportazioni, carine, piccole, minute, micidiali.

Ma comunque, anche se abbiamo perso le nostra bandierine nicotinose ci sono ancora sigarette prodotte in Italia, ad esempio le Chiaravalle, molto chiare verdi e dolci acque che fanno molto come se ti fumassi direttamente il Petrarca.

E invece, dopo che le hanno detto bionda, come le sigarette, la Meloni Italica, orgoglio della produzione Nazionale come la Gioventù che si riunisce ad Atreju, dopo che il turco (mamma li turchi) le ha detto di smettere, che fa? Si fa fotografare con le Vogue? Che poi, a pensarci, Giorgia è la testimonial perfetta per la Vogue, una sigaretta rivolta a un pubblico femminile, l’essenza di un brand di una ragazza de borgata che si fa da sola con un occhio allo Women’s Empowerment e l’altra allo stile un po’ jet set della donna che non deve chiedere mai, quell’aspirazione nobile alla scalata di un mondo maschile in cui brillare di biondaggine e stile guardando dall’alto in basso anche, che ne so, Anna Wintour, che lei però veste ita(g)liano perché Miuccia non vende e tu che fai, Giorgia? Mi fumi le Vogue? Come se, tipo, Anna Wintour fosse più importante di te? Ma ti devo spiegare tutto io, Giorgia? Ma comunque. Adesso io non lo so se tu ed Erdogan avete fatto, tipo, la combine sponsorizzatoria con tanto di foto a favore di paparazzo e se la BAT vi sta facendo il bonifico.

Vorrei solo porre alla tua Cortese Attenzione che in questo articolo il marchio Vogue e il marchio Bat sono ultracitati (ma anche il marchio italico Chiaravalle), quindi, se proprio volete, basta scrivermi una email e vi mando il mio IBAN.

P.S. Sono anche fumatore. Però non accetto stecche di Vogue: fumo il trinciato Pueblo ché mi sanno di revoluciòn o le sigarette American Spirit, quando le trovo, perché le fumava David Foster Wallace. Quindi i bonifici vanno benissimo. Al Vostro Buon Cuore.

Ottavio Cappellani

(da mowmag.com)

