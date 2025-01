LA FONDATRICE DEL MOVIMENTO, SUSANNE SCHOLL: “CHI HA VISSUTO LA STORIA E LE SUE TRAGEDIE NON RESTI A GUARDARE. NON POSSIAMO PERMETTERE CHE IL NOSTRO PAESE FACCIA UN PASSO INDIETRO NELLA DEMOCRAZIA”



Le ‘Nonne contro la Destra’ scendono in piazza con una grande manifestazione davanti alla Cancelleria a Vienna, in Piazza Heldenplatz, per protestare contro l’avanzata dell’ultradestra, con l’incarico di governo al leader dell’Fpo, Herbert Kickl, e la crescente deriva del Partito Popolare austriaco (Övp).

“In un momento come questo, in cui l’ultradestra sta prendendo piede in tutta Europa, è fondamentale che chi ha vissuto la storia e le sue tragedie non resti a guardare. Non possiamo permettere che il nostro Paese faccia un passo indietro nei confronti dei diritti civili e della democrazia,” sottolinea all’ANSA Susanne Scholl, fondatrice delle ‘Nonne contro la destra’, l’associazione nata nel 2017, dopo che il FPÖ è entrato al governo con il Partito Popolare austriaco (Övp).

“Siamo indignate per la direzione in cui il nostro Paese sta andando, e non possiamo restare in silenzio. Il nostro obiettivo, ora più che mai, è quello di testimoniare la nostra preoccupazione per il futuro dell’Austria: le ‘Nonne contro la Destra’ rappresentano una voce di resistenza, ma la loro missione va oltre la protesta. E’ un appello alla mobilitazione di tutte le forze democratiche e progressiste, affinché l’Austria non perda i suoi valori fondamentali di solidarietà, uguaglianza e diritti umani”, aggiunge Sholl sottolineando il ruolo “cruciale” della società civile.

“Anche l’Övp sta diventando sempre più un partito di destra. Questo è un altro motivo per cui ci battiamo. L’Austria ha bisogno di un partito che sostenga i valori conservatori, ma anche i valori europei e democratici che ci hanno resi un Paese forte e rispettato a livello internazionale. Siamo molto preoccupate per il futuro,” conclude la leader spiegando che “non sono solo le nonne a essere preoccupate per il futuro dell’Austria.

Abbiamo visto crescere una rete di persone di ogni età, dai giovani agli anziani, che si uniscono al nostro movimento. La nostra lotta è una lotta per tutti, non solo per una parte della popolazione. Vogliamo un’Austria aperta, inclusiva, che rispetti i diritti e la dignità di tutte le persone”.

(da Ansa)

This entry was posted on giovedì, Gennaio 9th, 2025 at 20:09 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.