I CONSERVATORI AMERICANI SI SENTONO TRADITI DAL COATTO DELLA CASA BIANCA, CHE AVEVA PROMESSO DI PORRE FINE ALLE GUERRE INFINITE IN MEDIORIENTE… LA SITUAZIONE POTREBBE PEGGIORARE: SE SCORRERÀ SANGUE AMERICANO IN IRAN, SARANNO CAZZI AMARI PER TRUMP ALLE MIDTERM DI NOVEMBRE



Il momento più imbarazzante, non l’unico per la verità, arriva a sorpresa nel mezzo del dibattito. Il capo della Conservative Political Action Conference, Matt Schalpp, domanda al pubblico: «Volete il terzo impeachment Trump?». E’ un esercizio retorico, per suscitare sdegno e mobilitare in vista delle midterm di novembre. La risposta però è sì, o quanto meno la reazione entusiastica suscita perplessità.

Allora Schlapp cerca la marcia indietro: «No, la risposta giusta non è questa. Proviamo di nuovo: quanti di voi vorrebbero vedere di nuovo l’impeachment?». Niente da fare. La gente ha capito, ma la reazione resta tiepida.

L’impressione palpabile nelle sale del Gaylord Resort di Grapevine, dove quest’anno Schalpp ha trasferito la riunione annuale della più potente lobby conservatrice negli Usa, è che qualcosa non quadra. Trump non è venuto, per la prima volta in dieci anni; la partecipazione è bassa, le perplessità abbondano. La prima riguarda l’Iran, attaccato dal presidente che si era candidato promettendo di smetterla con le guerre infinite in Medio Oriente.

Il suo ex consigliere Steve Bannon aveva avvertito che non bisognava attaccare l’Iran per fare un piacere a Israele. «Ora che ci siamo dentro – dice dal palco dove tiene il podcast War Room – dobbiamo vincere. Per riuscirci però è necessario chiarire obiettivi e strategia, soprattutto perché andiamo verso l’invio dei nostri figli a combattere. I genitori vogliono sapere come e perché». E qui scatta un altro episodio significativo

Dal palco i conduttori di War Room lanciano un sondaggio vocale improvvisato: «Abbiamo due ipotesi: bombardare e andarcene; o mandare i nostri ragazzi sul terreno per cambiare il regime. Chi favorisce la prima?». Urla di approvazione si alzano dal pubblico. «E chi favorisce la seconda?». Silenzio, quasi assoluto.

Allora Ahmed Aghoubi, spettatore avvolto nella bandiera dello scià, alza la voce: «Siete ignoranti. Questa non è una guerra, ma una missione per la libertà e dovreste appoggiarla. Il regime vuole distruggere l’America, per farlo cadere bisogna combattere a terra». Gli animi si scaldano e i conduttori chiedono: «Manderesti i tuoi figli a morire in Iran?». Ahmed urla: «Certo! Ci andrei pure io». Allora David Durbin, del Partito repubblicano locale, lo apostrofa: «”Ecco, bravo, allora vacci tu. Se gli iraniani vogliono cambiare il proprio governo, tocca a loro farlo».

Perplessità a parte, quando Reza Phalavi sale sul palco viene accolto dagli appalusi: «Combattiamo per tutti. Immaginate un Iran che invece di dire “morte all’America” dica “Dio benedica l’America”‘, amico di Israele. Bisogna allargare gli accordi di Abramo agli accordi di Ciro».

Il principe ereditario risponde a chi non vuole morire per il suo paese: «Gli iraniani hanno pagato con 40.000 morti la voglia di libertà, cambiare un tiranno con un altro non risolverà nulla. Dobbiamo finire il lavoro. Il colpo finale lo daranno gli iraniani, al momento giusto li inciterò ad insorgere».

Lui si candida alla guida, anche se Trump non si fida: «Milioni mi hanno chiesto di gestire la transizione e ho accettato. A voi chiediamo di creare le condizioni. Quest’anno si celebrano i 250 anni dell’indipendenza degli Usa, speriamo coincidano con la nostra indipendenza». L’impressione è che la guerra, sommata ai problemi economici che genera, rischia di diventare una frattura fra Trump e la base. «Non è questa – protesta Durbin – la ragione per cui lo abbiamo eletto», anche se Donald non ha l’ambizione dei neocon di esportare democrazia.

(da agenzie)

This entry was posted on domenica, Marzo 29th, 2026 at 20:38 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.